Por: Portal Bogotá

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El programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' se destaca en la capital al fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el trabajo de cuidado. Gracias a este enfoque, 750 mujeres cuidadoras, que previamente atravesaron procesos de formación en las conocidas Manzanas del Cuidado, lograron construir los Decálogos por el Cuidado: documentos que reúnen tanto problemáticas detectadas por las propias mujeres como propuestas nacidas de sus experiencias y necesidades, según información divulgada por la Alcaldía de Bogotá.

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Este proceso de construcción colectiva reunió a lideresas comunitarias, campesinas, mujeres con discapacidad, lesbianas, bisexuales y trans, así como a mujeres negras y afrodescendientes. Aunque las realidades varían según los territorios, surgieron demandas compartidas: robustecer las redes entre cuidadoras, establecer relevos que permitan a estas mujeres disponer de tiempo para involucrarse activamente, avanzar hacia el reconocimiento económico del trabajo de cuidado, fomentar la participación de los hombres en su redistribución y promover oportunidades de formación, empleo y emprendimiento adaptadas a las particularidades de quienes ejercen labores de cuidado no remunerado.

En la introducción de los Decálogos, las cuidadoras enfatizan: "Hemos aprendido que el cuidado no es solo una carga: es también el lugar desde donde construimos redes, liderazgos y formas de transformar nuestros territorios. En estos decálogos priorizamos propuestas que reflejan nuestras voces y nuestra capacidad propositiva. Queremos ser reconocidas como sujetas políticas de derechos, con voz e incidencia en las decisiones que afectan nuestras vidas".

Este trabajo se desarrolló durante 18 sesiones en el marco de la formación llamada 'Mujeres que cuidan, Mujeres que inciden', impulsando la llamada cuarta R del cuidado: la Representación. A diferencia de las tradicionales 'reconocer', 'reducir' y 'redistribuir' — pilares del Sistema Distrital de Cuidado—, la Representación pone el foco en fortalecer el liderazgo y voz de las mujeres cuidadoras para que puedan participar y poner sobre la mesa sus propuestas en los escenarios donde se definen políticas del cuidado.

Luego de su elaboración, los Decálogos fueron presentados en las localidades donde se llevó a cabo este proceso y servirán como guía para la incidencia local. De acuerdo con la Alcaldía, la Dirección del Sistema de Cuidado acompaña ahora la creación de comisiones de mujeres y proyecta un encuentro distrital que buscará consolidar una Red Distrital de Cuidadoras, sumando esfuerzos para que sus propuestas tengan eco en los espacios de decisión locales. Los Decálogos están disponibles para consulta en el sitio oficial del Sistema Distrital de Cuidado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las Manzanas del Cuidado en Bogotá y cuál es su objetivo?

Las Manzanas del Cuidado en Bogotá son espacios orientados a brindar atención, formación y apoyo a mujeres cuidadoras y sus familias. Su principal objetivo es reconocer y aliviar la carga del trabajo de cuidado no remunerado, apoyando procesos de formación y desarrollo personal que les permitan acceder a más oportunidades y fortalecer sus redes de apoyo.

¿Por qué es importante la Representación en el Sistema Distrital de Cuidado?

La Representación, como cuarta R del Sistema Distrital de Cuidado, es importante porque promueve la participación activa y el liderazgo de las mujeres cuidadoras en las decisiones que afectan sus vidas. Este enfoque busca que ellas no solo reciban servicios, sino que también tengan voz y capacidad para influir en las políticas y programas relacionados con el cuidado en sus territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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