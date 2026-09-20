Por: Portal Bogotá

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Bogotá renueva su compromiso con la cultura y el arte, al abrir las puertas de la Casona de la Danza para una experiencia especial que une el movimiento y el patrimonio. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a sumarse a la ‘Visita Bailada’, una iniciativa programada para el jueves 24 de septiembre de 2026, a partir de las 3:00 p.m., con entrada gratuita y únicamente con inscripción previa, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Idartes.

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La ‘Visita Bailada’ es un evento que combina la riqueza arquitectónica de la Casona de la Danza, ubicada en carrera 1 No. 17-01, con actividades que fomentan la memoria, la expresión corporal y la inclusión de todo tipo de público. Según la información publicada en la agenda cultural de Bogotá, este espacio se ha venido consolidando desde 2021 como un referente de la conservación patrimonial bajo la tutela de la Gerencia de Danza de Idartes.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en tres actividades principales. El recorrido patrimonial será el primer acercamiento, permitiendo a los visitantes conocer la historia y la importancia cultural de este escenario para la ciudad. Posteriormente, el evento contempla un taller de inmersión corporal, que busca que los participantes exploren su propia expresión física en conexión con el entorno arquitectónico de la casona. Finalmente, la experiencia se caracteriza por ser inclusiva y estar diseñada para todo público, permitiendo que cualquier persona, sin importar su experiencia en danza, disfrute desde la tranquilidad y la consciencia corporal.

De acuerdo con la convocatoria de Idartes, no es necesario contar con conocimientos previos en danza para poder disfrutar plenamente de la jornada, lo que abre el espacio a la participación de ciudadanos de cualquier edad o contexto, siempre bajo el objetivo de fortalecer la conexión entre el arte, la historia y el movimiento en uno de los espacios arquitectónicos más emblemáticos de Bogotá.

Para quienes estén interesados, el acceso será libre, pero requiere inscripción previa a través del formulario dispuesto por los organizadores, según lo comunicó Idartes en su sitio web institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se hará la Visita Bailada en la Casona de la Danza de Bogotá?

La Visita Bailada organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) tendrá lugar el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 3:00 p.m., en la Casona de la Danza, ubicada en carrera 1 No. 17-01 en Bogotá. La entrada será gratuita, pero es indispensable inscribirse previamente para participar.

¿Quién puede participar en la experiencia Visita Bailada y se requiere experiencia en danza?

Esta actividad está abierta a todo tipo de público y, según Idartes, no se requiere ninguna experiencia previa en danza. La jornada fue pensada para ser inclusiva y accesible, permitiendo que cualquier persona se sume y disfrute tanto del patrimonio arquitectónico como del taller de movimiento consciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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