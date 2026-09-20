Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se encuentra consternada tras el fallecimiento de Cristian David Garzón Castro, un joven colaborador de la escuadra antievasión vinculado a la empresa privada que presta servicios en el sistema TransMilenio. Según información oficial, Garzón Castro fue víctima de una agresión con arma blanca durante la mañana del 18 de septiembre, en la estación Terreros, ubicada en el municipio de Soacha. Este trágico hecho ha generado rechazo y tristeza tanto entre los ciudadanos como en las entidades responsables del sistema de transporte.

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De acuerdo con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Garzón Castro cumplía labores de seguridad dentro del sistema de transporte. Según su declaración, “Cristian Garzón, guardia de seguridad de TransMilenio, fue asesinado hoy en Soacha por dos personas que pretendían colarse en el sistema”. El mandatario confirmó que ambas personas involucradas fueron capturadas tras los hechos y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario a las autoridades responsables para que estos individuos respondan por el crimen. Además, Galán expresó en sus redes sociales su solidaridad con la familia y allegados de la víctima, resaltando que se trata de una situación “dolorosa e injustificable” que termina con la vida de un joven de apenas 27 años.

TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad, rechazó tajantemente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, integridad y seguridad de los ciudadanos y de quienes trabajan en sus instalaciones. La entidad envió un mensaje de condolencias a la familia, amigos y compañeros de Garzón Castro en este difícil momento y anunció que colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer los hechos. Así mismo, TransMilenio pondrá a disposición toda la información requerida por las autoridades para que se haga justicia.

Este lamentable evento ha llevado a un llamado social sobre el valor de la vida y la importancia de la convivencia ciudadana. Las autoridades y líderes piden rechazar cualquier acto de violencia, recordando que no existe causa alguna ligada al acceso al transporte público que justifique una agresión de este tipo. En la reflexión destacada por el comunicado, se insiste en que la vida humana no puede valer menos que un pasaje, y que toda la sociedad debe encaminarse hacia la construcción de una cultura donde el respeto, el diálogo y la defensa de la vida primen por encima de cualquier diferencia o conflicto.

¿Por qué ocurrió el homicidio de Cristian David Garzón Castro en TransMilenio?

El homicidio de Cristian David Garzón Castro se produjo cuando dos personas intentaron evadir el pago del pasaje y colarse en la estación Terreros de TransMilenio en Soacha. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, fueron estas dos personas, ahora capturadas, quienes lo agredieron con arma blanca. Las autoridades investigan para esclarecer los detalles y sancionar a los responsables.

¿Cómo respondió TransMilenio al asesinato de uno de sus guardias de seguridad?

TransMilenio rechazó de manera enfática cualquier tipo de violencia en las instalaciones del sistema y manifestó su solidaridad con la familia y allegados de la víctima. La entidad anunció que colaborará con las autoridades aportando toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y reiteró su compromiso por la integridad, seguridad y vida de todos en su infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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