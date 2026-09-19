Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ pone en valor las acciones de las comunidades que, desde diferentes territorios de la capital, contribuyen a fortalecer la memoria colectiva, la dignidad y el proceso de construcción de paz. De acuerdo con la información proporcionada, durante los primeros días de septiembre de 2026, la ciudad fue escenario de una serie de actividades culturales, pedagógicas y comunitarias enmarcadas en el Mes de la Paz y las Juventudes Populares. A estos encuentros asistieron juventudes, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de víctimas y comunidades de distintas localidades, con el objetivo de mantener vivas la memoria y la dignidad, además de generar espacios donde los derechos y la convivencia fueran protagonistas.

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Estos eventos contaron con el acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), entidad encargada de brindar apoyo institucional para garantizar que las acciones de construcción de paz y memoria puedan desarrollarse de manera segura en las diferentes localidades.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la conmemoración, el martes 1 de septiembre, del natalicio del profesor Carlos Alberto Pedraza en la Universidad Pedagógica Nacional—institución en la que fue egresado. En homenaje a Pedraza, quien en 2026 habría cumplido 45 años, se renovó el mural en su honor y se realizaron actividades como una “ajedrezada” y una velatón amenizada por las tamboras. Familiares, estudiantes y vecinos de la zona estuvieron presentes durante la jornada.

Otra expresión de memoria y comunidad ocurrió el sábado 5 de septiembre, en el Sexto Festival María Paz Territorio de Paz. Durante la jornada, jóvenes, niños, niñas y adolescentes participaron en actividades pedagógicas y artísticas que tenían como fin fortalecer el sentido de pertenencia y la convivencia en el territorio. Además, el festival buscó combatir la estigmatización hacia las y los recicladores de la zona dignificando su labor y sus herramientas a través de diversas dinámicas.

El domingo 6 de septiembre también fue relevante por la acción del Colectivo Justicia por Dubán, integrado por familiares y amigos, quienes homenajearon 63 meses de “Siembra de Memoria y Dignidad”. Este proceso, que lleva más de cinco años, ha impulsado acciones de memoria por Dubán Barros y otros casos de vulneraciones a los derechos humanos, en especial las que afectan a las juventudes de Bogotá. La jornada, desarrollada en el Parque El Porvenir, en la localidad de Bosa, incluyó la participación de la Huerta Chisas y comunidades de la zona “El Bicho”, fortaleciendo así lazos entre distintas localidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizaron durante el Mes de la Paz y las Juventudes Populares en Bogotá?

Las comunidades de Bogotá, junto con colectivos de familiares de víctimas, juventudes y organizaciones de la sociedad civil, participaron en actividades culturales, pedagógicas y comunitarias. Entre las más notables, se destacan la conmemoración del natalicio de Carlos Alberto Pedraza con un mural, una “ajedrezada” y una velatón; el festival María Paz Territorio de Paz con talleres artísticos y de convivencia; y la jornada “Siembra de Memoria y Dignidad” promovida por el Colectivo Justicia por Dubán.

¿Cuál fue el papel de la Secretaría Distrital de Gobierno en las acciones por la memoria y la paz en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de su Dirección de Derechos Humanos, acompañó y apoyó las actividades de construcción de paz y memoria en diferentes localidades. Su rol consistió en garantizar las condiciones para que las comunidades pudieran desarrollar estos ejercicios sin poner en riesgo su seguridad y fortaleciendo el ejercicio de sus derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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