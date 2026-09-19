Por: Portal Bogotá

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El sábado 26 de septiembre de 2026, la Alcaldía Local de Chapinero abrirá las puertas al Octavo Foro de Propiedad Horizontal, titulado ‘Riesgos y nuevas realidades en Propiedad Horizontal’. Este evento está especialmente dirigido a quienes conviven o trabajan en edificios y conjuntos residenciales del nororiente de Bogotá, incluyendo propietarios, administradores, residentes y otras personas que forman parte integral de estos espacios. Según información divulgada por la Alcaldía de Chapinero en Bogotá, ‘mi Ciudad, mi Casa’, el foro se concibe como una oportunidad para fortalecer la convivencia y la gestión en las comunidades urbanas, mediante encuentros y ciclos de formación.

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El evento se realizará en la Universidad Piloto de Colombia, ubicada en la carrera Novena #45A-44, desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. El registro de asistentes se habilitará desde las 7:30 a. m. La programación del día incluye un acto protocolario de apertura, seguido de conferencias temáticas y espacios de formación propuestos para atender las principales inquietudes dentro de la propiedad horizontal.

Entre los temas que se abordarán figuran el seguro obligatorio contemplado en la Ley 675, que establece pautas sobre protección y responsabilidad para los inmuebles residenciales; la inclusión de animales de compañía y su convivencia en espacios comunes; así como la importancia de la salud mental y el trato que reciben los administradores de propiedad horizontal. Además, se analizará el impacto de la actual reforma laboral en las labores y derechos de quienes trabajan en este sector. Toda la información citada procede de las comunicaciones de la Alcaldía Local de Chapinero y el Consejo Local de Propiedad Horizontal de esa localidad.

La jornada culminará con un cierre liderado por la alcaldesa local y el Consejo Local de Propiedad Horizontal. La mandataria, Catherine Chaves, destacó: “Estos espacios permiten generar conversación, entregar herramientas y acercar información de interés a quienes hacen parte de la propiedad horizontal. Hoy las comunidades enfrentan nuevas realidades que requieren conocimiento, diálogo y corresponsabilidad para fortalecer la convivencia y la gestión de nuestros conjuntos y edificios”.

La entrada al foro es gratuita, aunque el cupo es limitado. Adicionalmente, quienes participen obtendrán un diploma digital como reconocimiento a su asistencia, de acuerdo con la organización del evento.

¿Cuáles son los temas principales del Octavo Foro de Propiedad Horizontal en Bogotá?

El encuentro abordará asuntos clave para la convivencia y la administración de edificios y conjuntos residenciales, como el seguro obligatorio de la Ley 675, la presencia de animales de compañía, la salud mental y el trato hacia administradores, así como los efectos de la reforma laboral en el sector. Estos temas buscan responder a los retos emergentes que afectan a quienes viven y gestionan propiedades horizontales en Bogotá.

¿Por qué es importante la Ley 675 en la propiedad horizontal?

La Ley 675 establece las normas que regulan la propiedad horizontal en Colombia, incluyendo la obligatoriedad de seguros para proteger los bienes comunes y responsabilidades de inmuebles residenciales. Su aplicación es crucial para garantizar la seguridad, el buen manejo administrativo y el bienestar de las comunidades que comparten estos espacios urbanísticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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