Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la administración distrital continúa su labor para promover la organización urbana y el uso consciente de los espacios públicos. De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, recientemente se llevó a cabo una jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el barrio El Carmen, ubicado al sur de Bogotá. Durante esta actividad, funcionarios visitaron cuatro establecimientos comerciales, tres de los cuales habían sido identificados como prioritarios debido a quejas presentadas previamente por los habitantes de la zona.

Sigue a PULZO en Discover

La finalidad de estas jornadas de IVC, como se señala oficialmente, es atender las inquietudes de la comunidad y revisar el cumplimiento de la normativa vigente por parte de los comercios locales. Los resultados de este operativo reflejaron un avance concreto: se recuperaron 22 metros cuadrados de espacio público que previamente estaban siendo ocupados de manera indebida por algunos de estos negocios. Además, uno de los establecimientos fue sellado debido a que practicaba una extensión no autorizada de su actividad económica y no contaba con la documentación requerida. Por esta razón, las autoridades impusieron el respectivo comparendo, es decir, una sanción administrativa formal por las infracciones detectadas.

En relación con los otros tres comercios inspeccionados, los mismos no fueron sancionados, sino que recibieron orientación y sensibilización por parte de las autoridades locales. Según la información proporcionada por la entidad, los propietarios de estos establecimientos fueron instruidos respecto a los trámites y documentos que deben completar para operar correctamente, lo cual refleja una estrategia dual: promover la legalidad sin desconocer las realidades y necesidades del comercio local.

Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, subrayó la importancia de estos controles: “Estos operativos nos permiten escuchar las inquietudes de nuestra comunidad y, al mismo tiempo, acompañar a los comerciantes para que puedan cumplir con los requisitos. Seguimos trabajando para recuperar y proteger nuestros espacios públicos, siempre de la mano de la comunidad”. Con este enfoque, la Alcaldía Local de Tunjuelito anunció que continuará con las jornadas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), buscando atender las necesidades detectadas por los vecinos y promoviendo el cumplimiento de las reglas que protegen el espacio público en el sur de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en Bogotá?

Una jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en Bogotá, según la información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, es una actividad realizada por las autoridades locales para visitar establecimientos comerciales, comprobar si cumplen la normativa vigente y atender las inquietudes de la comunidad. En estos operativos se evalúa la documentación de los negocios y el respeto por el espacio público, imponiendo sanciones o sensibilizando a los comerciantes según los resultados de la inspección.

¿Por qué fue sellado un establecimiento comercial en Tunjuelito durante la última jornada de IVC?

El establecimiento comercial fue sellado porque, según la jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) realizada en el barrio El Carmen, había extendido su actividad económica más allá de lo autorizado y, además, no contaba con la documentación requerida para operar. Por ambas razones, las autoridades impusieron un comparendo y recuperaron parte del espacio público ocupado indebidamente, de acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Tunjuelito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z