Por: Portal Bogotá

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Este domingo 20 de septiembre de 2026, las autoridades sanitarias de Bogotá han invitado a la ciudadanía a acudir con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, según información oficial publicada en el portal de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

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La jornada tiene como principal objetivo la prevención de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. Así mismo, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada a niñas y niños en edades comprendidas entre los 9 y 17 años, de conformidad con los lineamientos de la SDS.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación abrirán desde las 8:00 a. m. y se han dispuesto múltiples espacios distribuidos en lugares de amplia concurrencia como centros comerciales, parques, plazas y colegios, cuya actualización se realiza diariamente por medio de los canales oficiales en redes sociales. Adicionalmente, Bogotá ofrece más de 200 puntos de vacunación fijos, localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Estos sitios garantizan el acceso constante a los servicios de inmunización para distintos grupos poblacionales.

Con respecto a la vacunación destinada a personas priorizadas, la SDS aclaró que la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realizará únicamente en puntos autorizados. Estos lugares cuentan con el equipamiento, personal especializado y una valoración médica previa para ofrecer condiciones de seguridad óptima durante la inoculación. Los sitios habilitados para este fin están publicados junto a los enlaces oficiales del distrito y pueden ser consultados por cualquier ciudadano que lo requiera.

Para ubicar el punto de vacunación más cercano, la SDS sugiere utilizar la herramienta 'Mapas Bogotá'. El proceso consiste en activar el buscador, digitar la palabra "vacunación", seleccionar la opción correspondiente a instituciones prestadoras de salud con el servicio, navegar en el mapa y escoger el punto más conveniente, tomando nota de la dirección y horarios antes de acudir con el documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vacunas están disponibles en la jornada de vacunación del 20 de septiembre de 2026 en Bogotá?

Durante la jornada de este domingo 20 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud ha indicado que se podrán recibir vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y, para menores de 9 a 17 años, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, personas priorizadas podrán acceder a la vacunación contra la fiebre amarilla en puntos autorizados.

¿Cómo consultar el punto de vacunación más cercano en Bogotá?

Para encontrar el punto de vacunación más cercano, la ciudadanía puede utilizar la plataforma 'Mapas Bogotá'. Solo debe buscar la palabra "vacunación" en la barra del buscador, seleccionar instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación, navegar por el mapa y elegir el sitio más adecuado, asegurándose de verificar dirección y horario antes de asistir con su documento de identidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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