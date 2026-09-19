Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El asesinato de Cristian Garzón, joven guarda de seguridad de 27 años, ha marcado un nuevo episodio en la alarmante escalada de violencia en Transmilenio. El incidente ocurrió sobre las 9:30 a. m., cuando una pareja ingresó sin pagar y fue enfrentada por una guarda de seguridad. El hombre extrajo un arma blanca para intimidar a la trabajadora, pero Garzón intervino para proteger a su compañera y terminó mortalmente herido con dos puñaladas en el pecho. Tras el ataque, los agresores huyeron, pero fueron detenidos posteriormente por la Policía en calles del barrio Terreros. El guarda fue trasladado de inmediato a un centro asistencial en Soacha; no sobrevivió a la gravedad de las lesiones, como reportaron las autoridades, según lo documentado en El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Este hecho trágico ocurre en un contexto de violencia creciente dentro del sistema, en donde las agresiones entre evasores del pasaje y guardas han sido registradas de forma reiterada durante los últimos meses. Frente a este ambiente hostil, desde el concejo distrital surgen distintas propuestas que buscan soluciones a la situación.

De un lado, el concejal Juan David Quintero propuso la creación de un “Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público” (EMAC), un cuerpo élite que integraría a la Policía Nacional, la Policía Judicial, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y autoridades locales. Este equipo tendría como misión actuar rápidamente en casos de robos, lesiones, daños a la infraestructura, vandalismo, amenazas y bloqueos en Transmilenio. Según Quintero, su función sería recolectar pruebas, preservar videos, recibir denuncias y poner a disposición de las autoridades competentes a los responsables, para reducir la impunidad y fortalecer la seguridad del sistema. No obstante, aún no se precisa cómo alteraría esto la dinámica de seguridad ni si incluiría armas adicionales para los guardas.

Por otra parte, la concejal Heidy Sánchez opina que recurrir a la fuerza y endurecer los controles ha resultado ineficaz. Desde su perspectiva, la solución debe centrarse en medidas como congelar y reducir el costo del pasaje. Para Sánchez, los métodos actuales, como colocar guardas o reforzar torniquetes, solo incrementan la evasión y disminuyen el número de usuarios, agravando la crisis financiera de Transmilenio. Considera que es necesario establecer el transporte como un derecho y no como un privilegio condicionado al pago.

Las cifras evidencian la gravedad del tema: según datos presentados por Quintero, en el último año se registraron 8.260 hurtos en el sistema, y los robos aumentaron el 45 %. Además, más de 230 guardas de seguridad han sido atacados en lo que va de 2026, la mayoría durante controles anti evasión, mostrando el alto nivel de riesgo para estos trabajadores. Un caso previo, en junio, demostró la magnitud del peligro cuando un guarda fue golpeado en la cabeza con un martillo durante un intento de evasión, situación que no se tornó fatal gracias al casco de protección.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la propuesta del escuadrón urbano para Transmilenio?

El concejal Juan David Quintero propuso la creación de un “Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC)”, cuya función principal sería reaccionar de forma inmediata ante delitos como hurtos, lesiones personales, vandalismo o bloqueos violentos dentro del sistema. Según Quintero, esta estructura integraría varios organismos de seguridad y justicia para recolectar pruebas y poner a los responsables a disposición de las autoridades, aumentando la capacidad de respuesta frente a la criminalidad y la impunidad.

¿Cuántos robos y agresiones se han reportado en Transmilenio durante el último año?

De acuerdo con las cifras citadas por el concejal Quintero en El Espectador, durante el último año se documentaron 8.260 hurtos en Transmilenio y los robos crecieron en un 45 %. Además, más de 230 guardas de seguridad resultaron agredidos en 2026, la mayoría en controles sobre evasores de pasaje, lo cual subraya la crisis de seguridad que vive el sistema de transporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z