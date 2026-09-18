Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali organiza una celebración de Amor y Amistad enfocada en promover ambientes pacíficos y seguros para todos sus habitantes. De acuerdo con información suministrada por la alcaldía, este año el énfasis principal es enseñar a la ciudadanía a celebrar desde el amor y el respeto, evitando la violencia tanto en espacios públicos como privados. Para lograr ese objetivo, diferentes entidades de la ciudad han preparado una estrategia conjunta que incluye pedagogía en las calles, una fuerte presencia policial en los sitios más concurridos y estrictos controles de movilidad distribuidos por toda la urbe.

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La campaña, bajo el lema ‘Con amor y amistad reconstruimos a Cali’, articula esfuerzos de la alcaldía, la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad para fortalecer el mensaje de conducta responsable. Según afirmó Natalia Zuluaga, subsecretaria de Seguridad Distrital, “para reconstruir a Cali no solo necesitamos en estos momentos ladrillos nuevos; también requerimos de un buen comportamiento de los ciudadanos para sanar heridas y evitar riñas. La celebración de ‘Amor y amistad’ es una oportunidad para encontrarnos, compartir y disfrutar; no para terminar en una pelea”. Con esta frase, la funcionaria invita a la ciudadanía a aprovechar la festividad para reafirmar valores de convivencia y unión.

Durante el fin de semana, la alcaldía desplegará 1700 uniformados en distintos puntos estratégicos, de acuerdo con la información oficial. Se priorizarán zonas como discotecas, bulevares y sectores turísticos o gastronómicos, mientras campañas pedagógicas y actividades lúdicas en centros comerciales buscan reforzar la idea de resolución pacífica de conflictos. Las autoridades insisten en el compromiso conjunto de prevenir hechos de violencia asociados a las celebraciones, especialmente peleas provocadas por intolerancia en espacios donde el consumo de licor es habitual.

La Secretaría de Movilidad, por su parte, tendrá puestos de control extendidos en varios lugares de Cali. La principal recomendación es respetar las normas de tránsito y, en caso de consumir alcohol, utilizar opciones alternativas de transporte. Sergio Moncayo, secretario de Movilidad Distrital, comentó: “queremos que este fin de semana sea para celebrar y regresar a casa. La velocidad y el alcohol al volante pueden convertir un momento de alegría en una tragedia. La invitación es a respetar las normas y conducir con responsabilidad. Si va a tomar, entregue las llaves”. De esta forma, las autoridades buscan garantizar la seguridad vial y evitar accidentes que puedan empañar la festividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad toma Cali en el Día de Amor y Amistad?

De acuerdo con la alcaldía de Cali, para el Día de Amor y Amistad se desplegarán 1700 uniformados en zonas concurridas como discotecas y sectores turísticos, además de campañas pedagógicas y puestos de control de tránsito por toda la ciudad. Todo esto busca prevenir hechos de violencia y accidentes viales.

¿Por qué la alcaldía promueve campañas pedagógicas en Amor y Amistad?

La alcaldía de Cali impulsa campañas pedagógicas durante Amor y Amistad con el objetivo de enseñar a los ciudadanos a convivir desde el respeto y a resolver conflictos de manera pacífica, evitando riñas y reforzando el sentido de comunidad en una fecha tradicionalmente asociada a festejos y encuentros sociales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.