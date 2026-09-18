Por: Noticiero 90 minutos

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El sector de Altos de Menga, específicamente en la zona de La Betulia, al norte de Cali, vivió momentos de gran tensión luego de un incendio forestal de grandes proporciones que tuvo lugar este jueves. De acuerdo con los reportes entregados, las llamas se iniciaron sobre las 3:00 de la tarde y fue necesario un intenso trabajo por parte de los Bomberos Voluntarios de Cali para lograr controlar la emergencia, la cual se extendió hasta las 10:20 de la noche del mismo día. Sin embargo, tras el aparente control, los organismos de socorro continuaron en el área trabajando sobre varios puntos calientes, especialmente por el riesgo que representan los intensos vientos característicos de esa zona, que pueden hacer que el fuego se reactive.

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Según un informe preliminar divulgado por las autoridades, la conflagración dejó a su paso un saldo preocupante: cerca de 100 hectáreas de terreno resultaron afectadas, así como cinco viviendas que sufrieron distintos niveles de daño. Además, dos motocicletas fueron alcanzadas por las llamas. En cuanto a las consecuencias para las personas, se reportaron dos bomberos con esguinces derivados de su labor de atención, mientras que una adulta mayor sufrió afectaciones por inhalación de humo.

El noticiero 90 Minutos recorrió la zona afectada y recogió testimonios de habitantes que vivieron el peligro de cerca. Uno de los relatos destacados corresponde a un residente que perdió parte de sus bienes materiales debido al incendio. A pesar de la situación, tanto él como su mascota lograron ponerse a salvo sin lesiones graves, lo que representa un alivio en medio de las pérdidas.

Por ahora, las autoridades locales mantienen una vigilancia estricta en el área afectada. La preocupación se centra en que las condiciones climáticas, en particular la presencia de vientos, puedan propiciar una nueva emergencia. Los organismos de socorro recomiendan no bajar la guardia hasta que todos los puntos de calor estén completamente sofocados, buscando evitar una posible reactivación de las llamas, como ya ha ocurrido en ocasiones similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas hectáreas y viviendas se vieron afectadas por el incendio forestal en Altos de Menga?

De acuerdo con el informe preliminar citado por 90 Minutos, el incendio forestal en Altos de Menga impactó aproximadamente 100 hectáreas de terreno y ocasionó daños en cinco viviendas. Estos datos muestran la magnitud del evento y la importancia del trabajo de los bomberos de Cali para evitar pérdidas aún mayores.

¿Qué riesgos persisten en la zona tras el incendio en Altos de Menga, según las autoridades?

Las autoridades destacaron que, aunque el incendio fue controlado, persisten riesgos debido a varios puntos calientes en el interior del área afectada y a las condiciones de viento que pueden reavivar las llamas. Por ello, los bomberos y organismos de emergencia continúan haciendo presencia en el sitio para mitigar cualquier reactivación y proteger tanto a los residentes como a sus bienes materiales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.