Por: Noticiero 90 minutos

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El incendio que alarmó a la comunidad de Altos de Menga, en el norte de Cali, desde las 3:00 p.m. de este jueves, finalmente fue controlado sobre las 10:20 de la noche, según comunicaron los Bomberos Voluntarios de Cali. La situación generó una intensa movilización de unidades de emergencia y puso en alerta a todos los habitantes de la zona, debido a la rapidez con la que se propagaron las llamas por las condiciones de viento.

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El comandante de los Bomberos Voluntarios de Cali, CT. Francisco Javier Díaz González, informó que continúan trabajando en la zona para atender los puntos calientes que persisten en el área afectada. El objetivo de estas labores es impedir que el fuego vuelva a extenderse debido a los fuertes vientos, factor determinante en este tipo de emergencias y que suele dificultar las tareas de control y liquidación de incendios forestales. Díaz González señaló también que la evaluación de daños continuará, aunque destacó que afortunadamente se evitó la expansión del incendio hacia otras viviendas de sectores colindantes, como La Buitrera y La Betulia.

El reporte preliminar, divulgado por el cuerpo de bomberos y citado por diferentes medios, indica que las llamas arrasaron aproximadamente 100 hectáreas de terreno. Además, se registraron daños materiales en cinco viviendas y en dos motocicletas. El balance de personas afectadas muestra dos bomberos que sufrieron esguinces durante las labores de control y una adulta mayor que resultó afectada por la inhalación de humo. Aunque se trata de una situación crítica, la rápida intervención de los equipos de emergencia ayudó a evitar consecuencias mayores, tanto en daños materiales como en la integridad de los habitantes del sector.

En palabras del comandante Díaz González: "A pesar de que, hasta el momento, tuvimos cinco viviendas afectadas, se realizará una evaluación final. Se logró evitar que el incendio se propagara a todas las viviendas que colindan con el sector de Altos de Menga, La Buitrera y La Betulia". Esta frase evidencia no solo la magnitud de la emergencia, sino la importancia de las acciones rápidas y coordinadas para proteger a la población y sus bienes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas hectáreas y viviendas resultaron afectadas por el incendio en Altos de Menga, Cali?

Según el reporte preliminar proporcionado por el comandante de Bomberos Voluntarios de Cali, durante el incendio ocurrido en Altos de Menga fueron afectadas cerca de 100 hectáreas y al menos cinco viviendas, además de dos motocicletas destruidas y varias personas afectadas, incluidos bomberos y una adulta mayor.

¿Cuáles fueron las causas que dificultaron el control del incendio en Altos de Menga?

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios de Cali y su comandante CT. Francisco Javier Díaz González, los fuertes vientos registrados en la zona fueron la principal dificultad para controlar el incendio, ya que podían reavivar los puntos calientes y extender el fuego a sectores aledaños, razón por la cual las labores de seguimiento y control continuaron después de declararse extinguido el incendio principal.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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