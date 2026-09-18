Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una mujer de 25 años fue capturada la noche del jueves 17 de septiembre en Chaparral, un municipio que en esa fecha vivió un episodio delicado en materia de seguridad, luego de que la Policía Tolima la encontrara en una zona cercana a un área boscosa del barrio Castañal, específicamente en el sector Puente Tierra. De acuerdo con la información aportada por las autoridades en el reporte oficial, la mujer se encontraba en un lugar donde, presuntamente, había comenzado un incendio. La intervención policial ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, cuando varias patrullas recorrían el sector y notaron la presencia sospechosa de la mujer, quien estaba portando una botella plástica en cuyo interior había un líquido que, según el parte oficial, sería gasolina.

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El reporte policial especifica que, al momento de ser abordada por los uniformados, la mujer no solo fue hallada con el material inflamable, sino que además habría atacado físicamente a uno de los agentes de la Policía Tolima. Esta agresión culminó con una lesión visible en el rostro del uniformado, un hecho que agrava la situación judicial de la detenida. La captura y todo el procedimiento fueron desarrollados conforme a los protocolos establecidos, según indicó la Policía departamental. Posteriormente, la implicada fue trasladada inmediatamente y puesta a disposición de la Fiscalía de Chaparral.

En esta instancia judicial, la mujer quedó vinculada a una investigación por dos delitos graves: incendio, por la presunta participación en la génesis del fuego en una zona boscosa, y agresión a servidor público, debido al ataque físico al policía que resultó herido en el procedimiento. Las autoridades continúan avanzando en las averiguaciones para establecer los móviles exactos del acto y evaluar posibles consecuencias legales adicionales. El caso ha despertado preocupación en la comunidad local, debido al riesgo ambiental que pueden representar este tipo de hechos, sumado a la violencia dirigida contra funcionarios encargados de la protección y el orden público.

¿Por qué fue capturada la mujer en el barrio Castañal de Chaparral?

La mujer de 25 años fue capturada tras ser encontrada cerca de una zona boscosa donde, presuntamente, había iniciado un incendio. Adicionalmente, al momento del procedimiento, los uniformados de la Policía Tolima hallaron en su poder una botella plástica con un líquido que sería gasolina, lo que la vincula directamente con el delito de incendio.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta la mujer capturada en Chaparral?

De acuerdo con el reporte de la Policía Tolima y la posterior intervención de la Fiscalía de Chaparral, la mujer enfrenta cargos por los delitos de incendio y agresión a servidor público, luego de que agrediera físicamente a un uniformado y presuntamente iniciara un incendio en el sector Puente Tierra, barrio Castañal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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