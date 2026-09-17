Por: Noticiero 90 minutos

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La pista de BMX de Cali retoma la actividad deportiva este fin de semana con la quinta válida del Torneo Valle de BMX, un evento que representa la reactivación del calendario local luego del sismo que impactó diversas instalaciones deportivas en la ciudad. Según la información compartida por la organización y citada por el portal 90minutos.co, cerca de 250 deportistas participarán en esta competencia, cuya programación se extenderá durante dos días: el sábado estarán dedicados a entrenamientos, y el domingo se realizarán las pruebas de competencia.

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El reciente movimiento telúrico ocasionó daños menores en la pista de BMX. De acuerdo con el reporte de la organización, estas afectaciones fueron atendidas de inmediato por padres de familia y miembros de la comunidad del BMX, quienes se solidarizaron para dejar el escenario en condiciones aptas para el certamen. Sin embargo, persiste una grieta en el muro de contención del partidor, considerada la principal consecuencia del sismo en la infraestructura.

La situación estructural de la pista fue revisada detenidamente por las autoridades. De acuerdo con Carolina Angarita, integrante de la organización del torneo, la secretaría de Gestión de riesgo autorizó la realización del evento bajo la condición de implementar controles en el acceso y la movilidad. Solo se permitirá una entrada y salida, tanto para el público como para la ambulancia, y se mantendrá cerrada la zona afectada como medida de prevención. "Solo nos permiten una entrada y salida, una entrada y salida de la ambulancia. Y en la zona que te digo que fue afectada, aunque no fue mayor la afectación, va a estar completamente cerrada", explicó Angarita durante la evaluación.

Estas condiciones buscarán salvaguardar la seguridad de todos los asistentes y participantes. El área comprometida permanecerá clausurada durante el desarrollo de la válida, y el tránsito de personas por ese sector estará prohibido como parte de las acciones preventivas. Para la comunidad BMX del Valle del Cauca, el regreso a la pista adquiere un valor simbólico, ya que el lema de la quinta válida destaca el esfuerzo de quienes superan dificultades y siguen luchando por sus sueños.

Adicionalmente, se reportó que seis personas pertenecientes a familias del BMX resultaron damnificadas por el sismo. Por este motivo, durante el evento se habilitará un centro de acopio donde se recibirán ayudas para los integrantes afectados de la comunidad.

¿Cuándo se reactivan las competencias de BMX en la pista de Cali tras el sismo?

La pista de BMX de Cali vuelve a recibir competencias este fin de semana, al desarrollarse la quinta válida del Torneo Valle de BMX. Esta jornada marca el retorno organizado de eventos oficiales tras el impacto del reciente sismo que ocasionó diversas afectaciones en escenarios deportivos de la ciudad.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron tras las afectaciones en la pista de BMX de Cali?

De acuerdo con la organización y las autoridades, la secretaría de Gestión de riesgo autorizó el uso de la pista bajo estrictos controles. Solo habrá una entrada y salida para usuarios y ambulancias, y el área afectada por la grieta en el muro del partidor permanecerá completamente cerrada durante toda la competencia, sin permitir el paso de personas por ese sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.