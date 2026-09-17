Por: Noticiero 90 minutos

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La Empresa de Servicios Públicos de Cali (Emcali) anunció que este jueves continuará con labores de reparación y mantenimiento en la red de acueducto en diferentes sectores de la ciudad. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Gerencia de Acueducto, estas intervenciones comprenden la reposición de válvulas y la optimización de redes, lo que implica que diversos barrios experimentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable durante la jornada.

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Específicamente, Emcali indicó que las labores de reposición de redes de distribución de agua potable se realizarán en el barrio San Carlos, enclave de la comuna 11, sobre la carrera 33 entre la calle 31 y la calle 32. Según el informe, el corte del servicio en esta área se extenderá desde las 9:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, con el objetivo de permitir que los equipos técnicos trabajen en condiciones óptimas para garantizar la seguridad y el buen estado de la infraestructura.

La suspensión del servicio no se limitará únicamente a San Carlos. La lista de sectores que verán afectado el acceso al agua abarca también los barrios Santander, San Fernando Viejo, Acopi, Mariano Ramos, San Luis, La Flora, Olímpico, Tequendama, Alfonso López, Cristóbal Colón, La Selva, Las Delicias, Comuneros, Nueva Floresta, Pacará, Santa Mónica Residencial, Siloé - La Nave y Juan Pablo - Yumbo. Cada uno de estos barrios cuenta con puntos específicos donde el servicio será interrumpido, según detalló la empresa en su comunicado.

La empresa subrayó que estas acciones son necesarias para asegurar la calidad y continuidad del suministro de agua potable, pues el mantenimiento preventivo y la modernización de las redes contribuyen a evitar fallas mayores o emergencias a futuro. Emcali recomendó a los habitantes de las zonas intervenidas almacenar agua suficiente, pues durante gran parte del día no contarán con servicio regular. Además, resaltó la importancia de la colaboración de la comunidad para facilitar el acceso de los operarios y permitir la realización de las tareas programadas.

Este tipo de intervenciones, según lo expresado por Emcali, son parte de sus estrategias de mejora continua en la infraestructura de servicios públicos, orientadas a mantener altos estándares de calidad y responder a las necesidades de la población caleña.

¿Por qué se suspende el servicio de agua en varios barrios de Cali este jueves?

Emcali suspende el servicio de agua potable en varios barrios de Cali debido a trabajos de reparación, reposición y mantenimiento en las redes de acueducto. Según la Gerencia de Acueducto, estas labores son esenciales para modernizar la infraestructura, reemplazar válvulas y garantizar la continuidad en la prestación del servicio en el futuro.

¿Qué zonas de Cali estarán sin agua y por cuánto tiempo durará la interrupción?

Entre los barrios afectados se encuentran San Carlos, Santander, San Fernando Viejo, Acopi, Mariano Ramos, La Flora, y otros sectores detallados por Emcali. La interrupción del servicio está programada entre las 9:00 a.m. y las 10:00 p.m., aunque los tiempos pueden variar según el avance de los trabajos en cada sitio intervenido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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