Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Durante el fin de semana comprendido entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, las canchas del polideportivo San Juan Bautista, ubicadas en el barrio El Guabal (comuna 10), serán el epicentro del encuentro ‘Todos por el Pacífico’. Este festival ha sido gestado en su totalidad por emprendedores, líderes y artistas, quienes buscan crear un espacio dedicado a la comercialización de productos y al fortalecimiento de la identidad cultural. La iniciativa toma especial relevancia tras el aplazamiento del reconocido Festival Petronio Álvarez a causa de la emergencia sísmica que se presentó el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información publicada por 90 Minutos, el evento pretende respaldar a los portadores de tradición que prepararon sus propuestas y productos para la temporada y que se vieron afectados por el cambio de calendario.

Sigue a PULZO en Discover

Carolina Cortés, comunicadora social y una de las cabezas visibles del proyecto, destacó la consolidación de diferentes sectores para materializar el encuentro. En declaraciones recogidas por el medio, Cortés enfatiza: “Esta es una iniciativa donde la gente se ha unido desde lo que sabe y puede aportar. Los invitamos a que vengan con sus familias a almorzar, comprar y aportar un granito de arena para levantarnos más fuertes. Maestras como Nidia Góngora y DJ Marlon, sabiendo las dificultades económicas, se han sumado voluntariamente por amor al Pacífico y a Cali”. La participación de estos referentes del arte y la cultura reitera el carácter solidario y colaborativo que caracteriza al encuentro.

El proceso de convocatoria superó las expectativas iniciales, registrando la inscripción de 250 portadores de tradición, aunque tras un proceso de selección y degustación fueron elegidos 60 expositores para ocupar los stands en el polideportivo San Juan Bautista. El festival ofrece una amplia gama de manifestaciones culturales y productos: gastronomía típica de la región Pacífico, bebidas ancestrales, artesanías, moda, peinados afro y accesorios, todos elaborados por emprendedores y portadores de la tradición. Esta puesta en escena, como destaca la secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, representa una oportunidad tanto para mantener vivas las tradiciones culturales de la ciudad como para dinamizar la economía local.

¿Qué productos y actividades ofrece el festival ‘Todos por el Pacífico’ en Cali?

El festival ‘Todos por el Pacífico’, celebrado en el polideportivo San Juan Bautista, reúne a 60 expositores que ofrecen desde gastronomía típica y bebidas ancestrales hasta artesanías, moda, peinados afro y accesorios, todos elaborados por emprendedores del Pacífico colombiano. Además de la muestra comercial, el evento promueve el encuentro y la solidaridad entre los asistentes y la comunidad artística local.

¿Cuál es la importancia de ‘Todos por el Pacífico’ tras el aplazamiento del Festival Petronio Álvarez?

De acuerdo con lo señalado por los organizadores y líderes como Carolina Cortés, ‘Todos por el Pacífico’ surge para apoyar a los portadores de tradición y emprendedores perjudicados por el aplazamiento del Festival Petronio Álvarez tras la emergencia sísmica. El evento es una alternativa para conservar las tradiciones, movilizar la economía y fortalecer los lazos comunitarios en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.