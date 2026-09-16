Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este miércoles, las calles de Ibagué se llenaron de voces de protesta en una marcha liderada por estudiantes de la Universidad del Tolima, ciudadanos y voluntarios, quienes se movilizaron rumbo a la Gobernación del Tolima. La jornada estuvo marcada por la coincidencia con el Día sin Carro, lo que dio un carácter simbólico a la movilización y sumó atención a las demandas ciudadanas enfocadas en la educación pública y la emergencia ambiental que afronta el departamento.

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De acuerdo con la información disponible, la manifestación congregó a integrantes de diversos sectores sociales que, con pancartas y consignas, expresaron su descontento ante lo que consideran una falta de respuestas y apoyo para hacer frente a la emergencia. Los asistentes también manifestaron su preocupación por la insuficiente disponibilidad de recursos tanto para atender las afectaciones recientes en el departamento como para fortalecer las instituciones educativas públicas.

Uno de los epicentros de la protesta ha sido la Universidad del Tolima. Allí, estudiantes han denunciado condiciones de infraestructura precaria y la insuficiencia de espacios aptos para las actividades académicas y artísticas. Las demandas estudiantiles se concentran en la necesidad de garantías para avanzar en sus procesos de formación en entornos adecuados y dignos, reclamando atención inmediata por parte de las directivas universitarias y las autoridades departamentales.

Durante el recorrido, se han escuchado consignas como “Exigir no es amenazar”, reflejo del sentimiento colectivo de los participantes, quienes cuestionan el paradero de los recursos dirigidos a la emergencia y a la educación pública. Los manifestantes exigen claridad sobre la administración de los fondos y priorización de las necesidades reales de la población estudiantil y de la comunidad en general.

La protesta se produce poco después de la posesión de la nueva rectoría de la Universidad del Tolima, un hecho que ha motivado la petición de respuestas por parte de algunos estudiantes, quienes manifiestan su preocupación ante una posible injerencia de intereses políticos en el manejo de la institución.

La movilización pretende culminar enfrente de la Gobernación del Tolima, espacio en el que los manifestantes establecerán una Asamblea Popular por el Tolima. El objetivo es abrir un diálogo directo y exigir soluciones concretas a los reclamos establecidos sobre la emergencia ambiental, la educación pública y las condiciones que, según los participantes, presentan desafíos significativos para el desarrollo del departamento.

¿Por qué los estudiantes de la Universidad del Tolima protestan por la educación y la emergencia ambiental?

Los estudiantes de la Universidad del Tolima, junto con otros sectores, protestan porque consideran que las autoridades y directivas no han dado respuestas suficientes ante la crisis ambiental y la falta de recursos en la educación pública. Señalan deficiencias en la infraestructura, la falta de garantías para el desarrollo académico y exigen esclarecimiento sobre la gestión de fondos destinados a solucionar esos problemas.

¿Qué reclaman los manifestantes en la Asamblea Popular por el Tolima?

En la Asamblea Popular por el Tolima, los manifestantes buscan visibilizar sus exigencias sobre el impacto de la emergencia ambiental y las condiciones de la educación pública en el departamento. Principalmente, piden transparencia en el uso de los recursos, respuestas frente a la crisis, y soluciones efectivas para mejorar la situación de sus instituciones y la calidad de vida de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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