La búsqueda del primer empleo formal y la inserción de jóvenes en el mercado laboral colombiano reciben un importante impulso en el sector empresarial. Enel Colombia, una de las compañías líderes en el sector eléctrico y la transición energética del país, anunció la apertura oficial de su convocatoria de prácticas profesionales para el primer semestre de 2027, con una oferta superior a las 120 vacantes dirigidas a estudiantes universitarios de diversas áreas del conocimiento.

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Esta convocatoria de empleo joven busca vincular a talentos de últimos semestres en carreras como Administración, Ingenierías, Economía, Finanzas, Comunicaciones, Análisis de Datos, Psicología, Derecho y Ciencias Ambientales, entre otras disciplinas académicas. Los seleccionados tendrán la oportunidad de incorporarse a proyectos de impacto en la generación hidroeléctrica, parques solares y la distribución energética en regiones clave de Colombia.

Requisitos e inscripción para la convocatoria de prácticas de Enel

El proceso de postulación se encuentra habilitado de manera 100% virtual y los aspirantes tendrán plazo de registrarse hasta el próximo 3 de octubre de 2026 a través de la plataforma oficial del programa. Las vacantes están distribuidas en sedes administrativas y operativas ubicadas en Bogotá, el departamento del Atlántico, el Huila y diversos municipios de Cundinamarca.

Para acceder a estas plazas universitarias, la compañía especificó una serie de requisitos básicos de elegibilidad:

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Nivel académico: Estar cursando los últimos semestres de un programa profesional universitario.

Estar cursando los últimos semestres de un programa profesional universitario. Aval institucional: Contar con la autorización o carta de aval de la institución de educación superior para realizar la práctica profesional.

Contar con la autorización o carta de aval de la institución de educación superior para realizar la práctica profesional. Matrícula académica: Disponer de la inscripción y matrícula habilitada para el periodo académico 2027-1.

(Vea también: Enel tomó una de las decisiones más grandes de su historia: avisó a clientes lo que viene)

Beneficios laborales, flexibilidad y modelo de trabajo híbrido

En respuesta a las nuevas dinámicas del mercado laboral y las expectativas de las nuevas generaciones, Enel Colombia estructuró un esquema de incentivos diseñado para potenciar el bienestar y la productividad de los pasantes. Dentro de las condiciones de contratación destacan los salarios competitivos para el segmento de prácticas y el acceso a beneficios flexibles.

En el caso de los puestos de carácter administrativo, la empresa implementará una modalidad de trabajo híbrida que combina un 60% de presencialidad con un 40% de trabajo remoto o desde casa, permitiendo optimizar los tiempos de desplazamiento en las ciudades. Adicionalmente, los practicantes de estas áreas contarán con jornadas cortas los viernes —finalizando labores a la 1:30 p.m.— y un día de descanso extra concedido durante el periodo de prácticas.

Auxilios económicos y espacios de bienestar corporativo

La compensación económica del programa trasciende la cuota de sostenimiento tradicional. La compañía integrará un bono de conectividad para apoyar el modelo de trabajo remoto, así como un paquete de bonos de experiencias canjeables en restaurantes, salas de cine y actividades recreativas.

Por su parte, la sede administrativa principal en Bogotá fue dotada con espacios corporativos de vanguardia diseñados para incentivar la creatividad y la salud física de los colaboradores:

Zonas de coworking y terrazas verdes: Espacios abiertos y flexibles orientados al trabajo colaborativo y la desconexión mental.

Espacios abiertos y flexibles orientados al trabajo colaborativo y la desconexión mental. Salas de ideación: Entornos equipados para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y energética.

Entornos equipados para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica y energética. Gimnasio gratuito: Instalaciones deportivas integradas dentro de la sede corporativa sin costo para los trabajadores.

Capacitación en la empresa líder de la transición energética

El aprendizaje práctico en Enel Colombia situará a los pasantes en el centro de la transformación del sector eléctrico nacional. La empresa es reconocida por operar la mayor red de generación renovable no convencional en el país, liderando el desarrollo de parques solares y soluciones de movilidad eléctrica urbana e industrial.

Durante los seis meses de vinculación, cada practicante contará con la mentoría de profesionales expertos de la compañía, construyendo una ruta de desarrollo personalizada que busca elevar el perfil de empleabilidad de los jóvenes antes de su titulación profesional.

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