El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un proyecto de Ley de Competitividad, conocido como “ley antitrámites”, que busca reducir la carga burocrática para las empresas y facilitar la creación, operación y cierre de negocios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa, liderada por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, plantea crear un Expediente Único Empresarial Digital que reúna información de registros como RUES, RUT, RUP y SECOP.

Así, las entidades públicas podrían consultar directamente los datos y evitar que empresarios presenten varias veces los mismos documentos.

El proyecto también propone prohibir los requerimientos sucesivos y exigir solicitudes integrales desde el comienzo de cada trámite.

Lee También

Además, busca fortalecer la Ventanilla Única Empresarial y la VUCE para simplificar procesos.

En construcción y urbanismo, plantea un certificado urbanístico vinculante con un plazo de respuesta de 15 días hábiles. También contempla el silencio administrativo positivo cuando las entidades no respondan dentro de los tiempos establecidos.

Para las microempresas, se propone eliminar el cobro por inspecciones técnicas de seguridad de los bomberos. La digitalización de trámites no podría generar nuevos cobros ni aumentar tarifas.

La iniciativa también contempla digitalización notarial y registral y controles basados en el nivel de riesgo para sectores como salud y agricultura. El objetivo es reducir tiempos y costos sin eliminar controles esenciales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.