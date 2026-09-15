Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hecho de violencia sacudió el sur del Cesar en las últimas horas, luego de que hombres armados atacaran a los asistentes de un establecimiento en Simaña, zona rural del municipio de La Gloria. De acuerdo con Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, los individuos armados irrumpieron abruptamente en el lugar y pidieron apagar la música antes de empezar a disparar de manera indiscriminada contra quienes estaban presentes. El ataque, que fue registrado por videos difundidos posteriormente en redes sociales, dejó como saldo preliminar cuatro personas muertas y varias heridas, aunque algunos habitantes de Simaña afirman que serían cinco las víctimas fatales. Esta última cifra, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes que circularon permiten dimensionar la gravedad de lo ocurrido: se observa a personas tendidas en el suelo y a varias más recibiendo ayuda de otros habitantes del sector, quienes rápidamente las trasladaron a centros médicos cercanos. De forma extraoficial, se conocieron los nombres de las supuestas víctimas: Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba. No obstante, la identificación y el número exacto de fallecidos permanece bajo verificación por parte de las autoridades competentes.

Sobre las posibles causas, una de las hipótesis que investigan las autoridades vincula el ataque con las disputas entre grupos armados ilegales que buscan controlar actividades ilícitas en la región. Hasta el momento, esta versión sigue bajo estudio y las autoridades no han confirmado oficialmente ni la identidad de los responsables ni los motivos específicos del ataque. Ante la gravedad de la situación, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, instaló un Puesto de Mando Unificado desde el cual se hace seguimiento permanente al caso y se coordinan acciones para esclarecer los hechos. Además, la gobernadora expresó preocupación por el deterioro de la seguridad en el sur del Cesar, una zona que recientemente ha experimentado nuevos episodios de violencia atribuida a la presencia de grupos armados.

La situación de orden público también preocupa en otras regiones, como ocurrió en Mocoa, donde, en la noche del 9 de septiembre, tres personas fueron asesinadas en el sector de La Rochela bajo circunstancias similares a las registradas en el Cesar. Estos hechos han encendido nuevamente las alarmas. Ante esto, autoridades locales del Cesar solicitaron el respaldo del Gobierno Nacional para enfrentar la creciente violencia. Como respuesta, se dispuso un refuerzo de la Fuerza Pública y labores de inteligencia para dar con los responsables y esclarecer los móviles de los ataques recientes.

¿Qué motivó el ataque en Simaña, Cesar, según las autoridades?

De acuerdo con información oficial, una de las principales hipótesis que analizan las autoridades vincula el ataque con las disputas entre diferentes grupos armados por el control de rentas y actividades ilegales en el sur del Cesar. Sin embargo, la identidad de los responsables y las razones concretas detrás de la agresión aún están bajo investigación y no han sido confirmadas oficialmente.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el ataque en La Gloria, Cesar?

Las autoridades, encabezadas por la gobernadora del Cesar, instalaron un Puesto de Mando Unificado para dar seguimiento a la situación. Además, se dispuso un aumento de la presencia de la Fuerza Pública y labores de inteligencia en diferentes sectores del departamento, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del ataque y esclarecer los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.