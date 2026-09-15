Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un episodio de violencia conmocionó al sur del departamento de Cesar, luego de que hombres armados irrumpieran en la zona rural de Simaña, jurisdicción de La Gloria. De acuerdo con el reporte inicial de Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, los agresores ingresaron a un establecimiento, exigieron que se apagara la música, y acto seguido abrieron fuego de forma indiscriminada contra las personas reunidas en el lugar. Hasta el momento, el informe oficial señala que el ataque dejó cuatro personas muertas y varias más con heridas de diferente gravedad, aunque algunos habitantes afirman que serían cinco los fallecidos, cifra aún pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

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Este grave incidente fue grabado en videos que rápidamente circularon en redes sociales, donde se observa a víctimas tendidas en el suelo y a civiles auxiliando a los heridos antes de ser trasladados a centros médicos cercanos. Los nombres de quienes presuntamente fallecieron, revelados de manera extraoficial, incluyen a Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y los hermanos Miguel y Milton Armenta Jaraba. Sin embargo, la identificación completa y oficial de las víctimas, así como la cifra definitiva de decesos, continúa siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes.

Sobre las posibles causas del ataque, las investigaciones preliminares exploran si estaría relacionado con disputas entre diferentes grupos armados por el control de actividades y rentas ilegales, una problemática recurrente en esta zona del Cesar. No obstante, hasta ahora ninguna autoridad ha determinado oficialmente la autoría ni los móviles precisos del atentado.

La gravedad de la situación llevó a la gobernadora de Cesar, Elvia Milena Sanjuan, a encabezar la instalación de un Puesto de Mando Unificado, desde el cual se monitorean los avances y se coordinan acciones con las distintas entidades de seguridad. La administración departamental manifestó su condena al crimen y volvió a alertar sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en el sur del Cesar, una región golpeada reiteradamente por acciones violentas atribuibles a la presencia de grupos armados.

Este hecho se suma a otro asesinato múltiple ocurrido en Mocoa, donde el pasado 9 de septiembre tres personas fueron ultimadas en circunstancias similares, lo que incrementó la preocupación por el orden público en varios departamentos. Por ello, las autoridades han solicitado más respaldo del Gobierno Nacional y anunciaron labores de inteligencia y refuerzo de la Fuerza Pública mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque en Simaña, Cesar?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los responsables del ataque en Simaña, mientras mantienen como principal hipótesis una disputa entre grupos armados por el control de actividades ilegales. Sin embargo, esta versión sigue en investigación y aún no se ha determinado oficialmente quiénes ejecutaron la agresión ni el motivo preciso.

¿Cómo afecta la presencia de grupos armados a la seguridad en el sur del Cesar?

La presencia de grupos armados en el sur del Cesar ha generado un deterioro notable de la seguridad en la región, evidenciado por el incremento de episodios violentos como el ataque en Simaña. Las autoridades locales han alertado sobre el impacto de estas organizaciones en la tranquilidad de la población y solicitan una mayor intervención del Estado para garantizar protección y recuperar el orden público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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