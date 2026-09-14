Por: El Espectador

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En el corregimiento de El Guamalito, ubicado en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, la situación de orden público se ha vuelto crítica tras el ataque que sufrió la estación de Policía el pasado 11 de septiembre. El hecho, que según versiones preliminares habría sido perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln), obligó a evacuar previamente a los policías del lugar debido a riesgos de seguridad inminentes. De acuerdo con la información revelada por El Espectador, la evacuación se realizó en helicópteros el día anterior al atentado, en el que la sede policial fue destruida.

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Tras el episodio, la Policía Nacional, bajo el liderazgo del general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, dispuso un importante refuerzo de seguridad. Desde el lunes 14 de septiembre, se desplazaron más de 150 uniformados pertenecientes a comandos especiales con la misión de asegurar la zona y reconstruir la infraestructura policial afectada. Según declaraciones de la institución citadas por El Espectador, la presencia reforzada busca restablecer la autoridad y el orden, así como proteger a los habitantes frente a nuevas amenazas.

No obstante, la recuperación del control no ha estado exenta de complicaciones. Entre las acciones desplegadas por la fuerza pública, se destaca la captura de un hombre identificado como "trompón", señalado por las autoridades como explosivista del Eln y operador de drones utilizados en atentados recientes contra la fuerza pública. Al individuo le incautaron material explosivo que habría servido para los ataques que desde el 7 de septiembre afectaron seriamente las instalaciones de la Policía, principalmente con explosivos arrojados desde drones.

El impacto de esta crisis en el corregimiento ha generado preocupación en la comunidad y las autoridades locales. El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, expresó en entrevista con Caracol Radio su inquietud ante la falta de Policía activa tras el ataque y resaltó la importancia estratégica de Guamalito, pues constituye un punto de acceso clave entre el departamento del César y la región del Catatumbo.

¿Por qué la estación de Policía de Guamalito fue evacuada antes del ataque?

La evacuación de los uniformados se produjo el día anterior al ataque, el 10 de septiembre, debido a los graves riesgos de seguridad existentes, según reportó El Espectador. Esta decisión se tomó luego de varios ataques previos con explosivos que pusieron en inminente peligro la vida de los policías, por lo que se procedió al traslado aéreo mediante helicópteros.

¿Quién es "trompón" y cuál fue su papel en los ataques en Guamalito?

"Trompón" es identificado por las autoridades como explosivista del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y operador de drones utilizados en los atentados contra la Policía. Según la Policía Nacional, a esta persona le incautaron explosivos y se le atribuye la participación directa en los ataques que destruyeron la estación policial en El Guamalito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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