Por: El Espectador

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En una alocución realizada el domingo en la noche, el presidente Abelardo de la Espriella reveló una serie de medidas enfocadas en el manejo de protestas en universidades públicas, haciendo énfasis en que la autonomía universitaria, aunque fundamental, no puede estar por encima del orden público. El jefe de Estado advirtió que la Policía Nacional será la primera autoridad en actuar cuando se presenten protestas que, según sus palabras, deriven en “terrorismo urbano”. Así mismo, anunció la elaboración de un protocolo detallado para definir los escenarios bajo los cuales las fuerzas de seguridad intervendrán dentro de los campus, con el propósito de identificar y capturar a quienes promuevan la violencia. Según De la Espriella, tales acciones tienen como objetivo proteger a estudiantes, a la Fuerza Pública y al propio Estado y serán informadas en detalle en el transcurso de la semana.

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De acuerdo con lo comunicado por el presidente y recogido por El Espectador, este anuncio ha suscitado debate sobre los límites entre la autonomía institucional y la seguridad ciudadana. De la Espriella fue enfático al afirmar que no permitirá que las universidades continúen “siendo santuarios de la violencia”, rechazando actos que califica como vandalismo y ataques a la infraestructura y la Fuerza Pública. Además de este controversial tema, el mandatario aprovechó el espacio para defender el presupuesto general presentado ante el Congreso, cifrado en COP 634,9 billones. Argumentó que estos recursos buscan corregir el endeudamiento heredado de la administración anterior y anunció recortes y ajustes por “austeridad”.

Durante la alocución también se refirió a la visita a Barranquilla del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien se acordó fortalecer operativos contra el narcotráfico en el marco del Escudo de las Américas. El presidente informó avances en la lucha contra estructuras criminales, destacando 17.147 capturas y acciones contra 24 cabecillas en los primeros 36 días de gobierno. Reiteró su respeto por los fallos judiciales que limitan operaciones militares donde hay presencia de menores y la fumigación aérea, pero dejó claro que el Ejecutivo presentará los recursos legales necesarios para avanzar en su agenda de seguridad.

Otro anuncio relevante fue la firma de acuerdos entre Colombia y Chile para facilitar la homologación de competencias profesionales, lo que permitirá a colombianos de hasta 26 áreas distintas acceder a empleos formales en Chile a través de un proceso liderado por el Sena. Según De la Espriella, esta política busca “abrir caminos para el empleo” y aportará a la movilidad laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas que anunció Abelardo de la Espriella sobre las protestas en universidades públicas?

El presidente De la Espriella anunció que la Policía Nacional intervendrá como primera respuesta en casos de protestas universitarias que se tornen violentas, bajo un protocolo que está en construcción y será divulgado en los próximos días. Señaló que la autonomía universitaria no será vulnerada, pero sí aclaró que no permitirá que los campus sean refugio de actos catalogados como “terrorismo urbano”, vandalismo o ataques a la población y la infraestructura.

¿Cómo funciona el acuerdo de homologación de títulos entre Colombia y Chile y qué se busca con él?

El acuerdo entre Colombia y Chile permite la homologación rápida y directa de competencias profesionales en al menos 26 perfiles ocupacionales como gastronomía, logística y construcción. Este proceso, liderado por el Sena, será gratuito y busca facilitar el acceso de colombianos a empleos formales en Chile, reconociendo oficialmente sus conocimientos y experiencia, según lo anunciado por el presidente De la Espriella.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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