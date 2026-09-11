Por: El Espectador

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Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido en el mundo criminal como "Negro Ober", enfrenta un nuevo proceso judicial que lo pone nuevamente en el ojo público de Atlántico. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a este hombre se le imputa la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada, todos relacionados con una oleada de extorsiones sufrida por comerciantes y ciudadanos en Barranquilla y en los municipios cercanos de Soledad y Galapa.

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Alias "Negro Ober" es identificado como uno de los principales cabecillas de Los Costeños, grupo delictivo conocido especialmente por actividades de extorsión y microtráfico en esta región. Según el ente investigador, pese a estar recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, este hombre habría seguido impulsando intimidaciones y cobros ilegales desde 2025. La Fiscalía describe que, aun en condiciones de privación de libertad, habría liderado el envío de panfletos amenazantes y realizado videollamadas desde prisión, donde supuestamente "realizaba directamente las exigencias económicas" a sus víctimas.

Uno de los hechos mencionados ocurrió el 2 de julio de 2025, cuando un comerciante de Soledad fue interceptado por hombres armados, quienes lo retuvieron ilegalmente cerca de un billar. Luego, la víctima fue llevada al municipio de Galapa, y allí fue amenazada y puesta en contacto, por videollamada, con "Negro Ober", quien entonces estaba en la cárcel de La Dorada, Caldas. Según la Fiscalía, en esa conversación le exigieron 10 millones de pesos colombianos (COP) para recuperar su vehículo y poder continuar con su actividad comercial en Soledad.

La situación de presión no terminó allí. Dos semanas después, el comerciante fue nuevamente retenido por miembros de Los Costeños y contactado por teléfono con "Negro Ober", quien en esa ocasión le habría elevado la exigencia a 13 millones de pesos. Así lo detalló la Fiscalía, explicando que el líder criminal coordinaba sus acciones con al menos siete personas de su círculo cercano, delegando tareas que iban desde ejercer intimidación hasta facilitar llamadas y cobrar los montos exigidos.

En coordinación con la Policía, las autoridades capturaron a seis integrantes del círculo de "Negro Ober" y notificaron a otros dos en sus centros de reclusión. Esta serie de imputaciones se produce poco después de que el presidente Abelardo de la Espriella señalara públicamente el traslado de otro líder criminal a un establecimiento carcelario de mayor seguridad, afirmando que "se le acabó la fiesta" a quienes pretenden seguir delinquiendo tras las rejas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias "Negro Ober" y por qué es relevante en Atlántico?

Alias "Negro Ober" es Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, considerado uno de los principales líderes de la banda Los Costeños en el departamento de Atlántico. Su notoriedad proviene de su presunta autoría en numerosos hechos de extorsión y microtráfico, crímenes que, según la Fiscalía General de la Nación, habría continuado dirigiendo incluso mientras se encuentra privado de la libertad.

¿Cómo operaba el esquema de extorsión liderado por "Negro Ober"?

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema de extorsión funcionaba a través de amenazas directas, panfletos intimidatorios y videollamadas desde prisión. "Negro Ober", presuntamente, exigía pagos a comerciantes usando esta modalidad, respaldado por al menos siete miembros de su organización, quienes ejecutaban tareas de intimidación, contacto y cobro, extendiendo su alcance incluso desde el interior de centros carcelarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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