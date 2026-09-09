Por: El Espectador

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La ciudad de Barranquilla fue el escenario en donde el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo su primer encuentro cara a cara con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump. Esta reunión marca el reinicio de un diálogo bilateral tras el distanciamiento que se vivió en la etapa anterior, durante el mandato de Gustavo Petro. De acuerdo con lo reportado por El Espectador, De la Espriella tiene como objetivo central afianzar la relación con Estados Unidos y convertir esa alianza en un eje clave para la política internacional de Colombia.

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El diálogo titulado “Diálogo para la Prosperidad Bilateral” comenzó en la tarde del martes y finalizó con la firma de memorandos de entendimiento en temas estratégicos como energía nuclear y minerales críticos. Estos acuerdos buscan fortalecer sectores como energía, infraestructura y tecnología, pero también pusieron bajo la lupa otros asuntos fundamentales, como la seguridad fronteriza y la migración. Según declaraciones recogidas por El Espectador, Marco Rubio destacó la importancia de la seguridad como base de cualquier prosperidad, subrayando la necesidad de mantener la cooperación estrecha entre ambos países.

Durante la cita, De la Espriella presentó los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, que se enfocan en tres grandes retos: reconstrucción nacional, recuperación económica y seguridad hemisférica. En este contexto, propuso consolidar a Colombia como el principal socio de seguridad de Estados Unidos en la región, impulsando el “Plan Patriota Siglo XXI”, proyecto que incluye la modernización de equipos militares y de inteligencia con el respaldo financiero y tecnológico estadounidense.

Otro tema nodal fue la lucha contra el narcotráfico, en la que el presidente enfatizó la necesidad de medidas concretas y verificables, desde fumigación de cultivos ilícitos hasta el combate a las redes de lavado de activos. La seguridad energética y la cooperación económica también estuvieron presentes, junto con la situación de Venezuela, cuya inestabilidad —según los líderes— repercute directamente en Colombia en áreas como migración e inseguridad.

Finalmente, aunque solo los memorandos sobre minerales críticos y energía fueron anunciados oficialmente por el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería, el encuentro dejó compromisos de trabajo conjunto y la intención de transformar las propuestas en proyectos tangibles, conformando un renovado marco de cooperación colombo-estadounidense.

¿Cuáles fueron los principales acuerdos entre Colombia y Estados Unidos en la reunión de Barranquilla?

Según lo reportado por El Espectador, los acuerdos principales firmados fueron memorandos de entendimiento en temas de energía nuclear y minerales críticos. Si bien se mencionaron otras iniciativas sobre seguridad, prosperidad económica y apoyo en la reconstrucción post-terremoto, estos se plantearon como propuestas para desarrollo futuro, con compromisos de ambas partes para convertirlas en proyectos concretos.

¿Qué es el “Plan Patriota Siglo XXI” propuesto por De la Espriella?

El “Plan Patriota Siglo XXI”, de acuerdo con las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, es una iniciativa dirigida a modernizar las capacidades militares y de inteligencia de Colombia. Incluye la actualización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones y equipos para defensa, con recursos nacionales y el apoyo de Estados Unidos, para enfrentar amenazas sofisticadas en materia de seguridad y narcotráfico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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