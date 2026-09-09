Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llevaron a cabo en Barranquilla su primer encuentro presencial desde que la administración de Donald Trump asumió el liderazgo en ese país. Según El Espectador, este evento marcó el inicio de un restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, deterioradas durante el mandato anterior de Gustavo Petro. La nueva administración de De la Espriella ha dejado claro que fortalecer los lazos con Washington es uno de sus pilares esenciales en política exterior.

Sigue a PULZO en Discover

La reunión, que comenzó cerca de las 2:00 p. m., tuvo como eje el “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”. Durante el encuentro, ambas partes firmaron memorandos de entendimiento relacionados con asuntos nucleares y el manejo de 'tierras raras', elementos estratégicos para diversas industrias. Además, se iniciaron conversaciones sobre inversiones privadas en sectores energéticos, logísticos y de infraestructura de transporte, sin dejar por fuera el abordaje de retos vinculados con seguridad fronteriza y migración, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

Durante la declaración conjunta, Rubio destacó la importancia de la seguridad como base para la prosperidad y criticó, sin mencionar directamente a Gustavo Petro, la herencia de desafíos y desajustes que enfrenta el nuevo gobierno. Por su parte, De la Espriella resaltó que en Barranquilla se había gestado una “conversación estratégica” con resultados concretos, como la creación de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, enfocados en reconstrucción nacional, recuperación económica y blindaje hemisférico.

Entre los anuncios, el presidente de la Espriella propuso consolidar un diálogo bilateral de prosperidad mediante proyectos con cronogramas y financiación específica. También se comprometió a modernizar el sector de defensa a través del “plan patriota siglo XXI”, que abarca aviación, inteligencia, ciberdefensa y tecnología, una iniciativa que requerirá inversión conjunta con Estados Unidos. Adicionalmente, aseguró que Colombia emprenderá una lucha intensificada contra el narcotráfico, con metas medibles y cooperación internacional.

Uno de los resultados palpables de la reunión fue la firma de acuerdos para fortalecer la seguridad energética y avanzar en la transición hacia energías renovables, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería, quienes confirmaron la suscripción de dos memorandos de entendimiento. Finalmente, el diálogo sobre la situación en Venezuela y sus efectos directos en Colombia también ocupó un lugar relevante en la agenda, destacándose el compromiso de ambos países para trabajar juntos en materia de seguridad, migración y estabilidad fronteriza.

¿Cuáles fueron los principales acuerdos entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio en Barranquilla?

Entre los principales acuerdos, según El Espectador, están los memorandos de entendimiento en materia nuclear y de minerales críticos, así como el compromiso de trabajar en proyectos conjuntos para energía, infraestructura, tecnología y seguridad. Se propuso modernizar la defensa mediante el “plan patriota siglo XXI” y fortalecer la cooperación frente a la seguridad fronteriza y migratoria, además de coordinar esfuerzos para la reconstrucción económica y la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué significa el término “tierras raras” en los acuerdos firmados entre Colombia y Estados Unidos?

El término “tierras raras” hace referencia a un grupo de elementos químicos esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos, tecnología limpia y equipos de defensa. En este contexto, los acuerdos buscan impulsar la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para el desarrollo y manejo estratégico de estos recursos, considerados claves para la industria y la seguridad energética de ambos países.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.