Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron su primer encuentro presencial en la ciudad de Barranquilla, marcando una nueva etapa en la relación bilateral entre Colombia y la administración estadounidense de Donald Trump. Esta reunión, denominada “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, se enfocó en reforzar los lazos políticos y económicos tras el distanciamiento que se vivió en el gobierno anterior de Gustavo Petro. De acuerdo con la información proporcionada por El Espectador, uno de los principales objetivos de De la Espriella es fortalecer la cooperación con Estados Unidos, país al que considera esencial en la proyección internacional de Colombia.

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El encuentro comenzó en la tarde, poco después de la llegada de Rubio a Barranquilla. Durante la jornada, se firmaron dos memorandos de entendimiento: uno sobre cooperación nuclear y otro sobre tierras raras, que son minerales estratégicos para la industria tecnológica. Además, se resaltó el compromiso de ambos países por atraer inversiones directas en áreas claves como energía, infraestructura de transporte y tecnología, sin dejar de lado asuntos prioritarios como la seguridad fronteriza y la gestión migratoria.

Rubio, en sus declaraciones, recalcó la importancia de la seguridad como pilar de la prosperidad y expresó que los desafíos actuales en Colombia provienen de años recientes marcados por malas decisiones gubernamentales. De la Espriella, por su parte, describió el encuentro como una “conversación estratégica” y presentó los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, enfocados en tres ejes: reconstrucción nacional, recuperación económica y fortalecimiento de la seguridad hemisférica. En ese sentido, propuso crear un “diálogo bilateral de prosperidad” con proyectos específicos, recursos y cronogramas claros para avanzar en materia de energía, tecnología e industria, entre otros sectores.

El mandatario colombiano también anunció el “Plan Patriota Siglo XXI”, una iniciativa para modernizar las capacidades militares y de ciberdefensa, con recursos compartidos entre ambos países. En la lucha contra el narcotráfico, De la Espriella se comprometió a retomar la erradicación y persecución integral de las organizaciones criminales. Ambos líderes abordaron la situación de Venezuela, subrayando el impacto que tiene en la seguridad y migración de la región, y manifestaron su compromiso de trabajar juntos en la estabilidad regional. Finalmente, los acuerdos firmados apuntan a fortalecer la transición energética y la innovación tecnológica en Colombia, según lo comunicó el Ministerio de Minas y Energía.

¿Cuáles fueron los principales acuerdos entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio en Barranquilla?

Entre los acuerdos concretos alcanzados en la reunión figuran dos memorandos de entendimiento: uno sobre cooperación nuclear y otro sobre tierras raras, minerales fundamentales para la industria y la tecnología. Además, se propusieron compromisos para trabajar conjuntamente en temas de seguridad, inversión en energía, reconstrucción económica y cooperación en migración, aunque la mayoría fueron establecidos como hojas de ruta a desarrollar en el futuro cercano.

¿Qué incluye el “Plan Patriota Siglo XXI” propuesto en el encuentro bilateral?

El “Plan Patriota Siglo XXI”, presentado por el presidente De la Espriella, es una estrategia de modernización en ámbitos de defensa y seguridad. Incluye la actualización de tecnología militar como aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones y capacidades de ciberdefensa. Bajo este esquema, Colombia aportará recursos propios y espera contar con apoyo estadounidense para fortalecer sus capacidades frente a amenazas complejas y avanzar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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