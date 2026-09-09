Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión clave con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en la ciudad de Barranquilla. Este encuentro marcó el primer acercamiento presencial entre la administración de Donald Trump y el nuevo gobierno en Colombia, reflejando un esfuerzo por restablecer y fortalecer las relaciones bilaterales, las cuales se habían visto afectadas durante la presidencia de Gustavo Petro. Según lo reportado por El Espectador, De la Espriella considera a Estados Unidos como un socio fundamental y, por eso, ha orientado su política exterior hacia una cooperación más estrecha.

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La cita, llamada “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, se centró en temas de inversión en sectores como energía, logística e infraestructura de transporte en Colombia, así como en fortalecer la seguridad fronteriza y la migración. En su declaración, Rubio recalcó la importancia de la seguridad como base para la prosperidad y subrayó que los lazos entre Estados Unidos y Colombia son difíciles de replicar en la región. Además, resaltó que el gobierno colombiano enfrenta el reto de corregir una serie de “desastres y malas decisiones heredadas” de los últimos cuatro años, en clara referencia a la administración anterior.

De la Espriella anunció la creación de una hoja de ruta denominada los “Acuerdos de Barranquilla”, que giran en torno a tres ejes: reconstrucción de la patria, recuperación económica y asegurar el hemisferio. Planteó, además, consolidar un diálogo bilateral con proyectos concretos en temas de energía, tecnología, industria y minerales críticos, según lo discutido con el secretario de Energía estadounidense. Uno de los puntos destacados fue la propuesta del “Plan Patriota Siglo XXI”, que busca modernizar las capacidades militares y de seguridad colombianas con el apoyo financiero y técnico de Estados Unidos. Este plan incluye la actualización de aviones, radares, sistemas antidrones y la ciberdefensa, según lo afirmado por el presidente colombiano.

También discutieron la situación regional, principalmente la crisis en Venezuela y su impacto sobre Colombia en términos de migración, seguridad y contrabando. De la Espriella manifestó la voluntad de Colombia de participar activamente en esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para garantizar la estabilidad regional y profundizar la cooperación en materia de seguridad y fronteriza. Como resultado inmediato, ambos gobiernos firmaron memorandos de entendimiento en sectores nucleares y de minerales críticos, lo que, según el Ministerio de Minas y Energía, fortalecerá la seguridad energética y la competitividad industrial de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los acuerdos de Barranquilla entre Colombia y Estados Unidos?

De acuerdo con El Espectador, los acuerdos de Barranquilla constituyen una hoja de ruta que abarca seguridad, reconstrucción económica y prosperidad compartida. Incluyen la firma de memorandos de entendimiento en temas de minerales críticos y cooperación nuclear, así como la propuesta de modernización militar “Plan Patriota Siglo XXI”. Todo esto está orientado a consolidar a Colombia como principal socio de seguridad hemisférica para Estados Unidos.

¿Qué implican los memorandos de entendimiento firmados entre Colombia y Estados Unidos?

Según el Ministerio de Minas y Energía, los memorandos firmados abordan la cooperación en energía nuclear y el desarrollo de minerales críticos. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad energética, promover la transición energética y aumentar la competitividad industrial y la innovación tecnológica en Colombia, en línea con los objetivos de ambos gobiernos expresados en la reunión.

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