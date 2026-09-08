Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo en Barranquilla su primer encuentro presencial con la administración estadounidense liderada por Donald Trump, representada en esta ocasión por el secretario de Estado, Marco Rubio. Esta reunión se dio en medio de un ambiente de recomposición en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, tras el distanciamiento evidenciado durante el mandato de Gustavo Petro, de acuerdo con El Espectador. El mandatario colombiano señaló que, desde su llegada, ha posicionado al país norteamericano como socio estratégico, con el objetivo de reforzar la cooperación binacional.

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El encuentro, denominado “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, inició a las 2:00 p.m. y estuvo marcado por la firma de memorandos de entendimiento en torno a temas nucleares y de tierras raras, según lo reportó la Cancillería y el Ministerio de Minas y Energía. Este espacio tuvo particular énfasis en fomentar inversiones directas en los sectores energético, logístico y de infraestructura, sin dejar de lado asuntos clave como la seguridad fronteriza y la migración.

Marco Rubio remarcó durante su intervención la importancia de restablecer el vínculo con Colombia, asegurando que “los enlaces entre EE.UU. y Colombia son difíciles de replicar en la región”. Señaló que la seguridad es la condición necesaria para el crecimiento económico y criticó abiertamente la gestión anterior, planteando que “este gobierno ha heredado una serie de desastres y malas decisiones”, lo que representa múltiples retos para la actual administración.

Por su parte, De la Espriella destacó el simbolismo de Barranquilla como escenario del diálogo y resaltó que el resultado principal es la hoja de ruta bautizada “Acuerdos de Barranquilla”, enfocados en la reconstrucción nacional, reactivación económica y fortalecimiento de la seguridad hemisférica. El mandatario planteó el “Plan Patriota Siglo XXI”, que busca modernizar capacidades militares y antinarcóticos con el apoyo estadounidense, así como atacar frontalmente el narcotráfico y las redes criminales. Subrayó su disposición a adoptar metas anuales y compromisos verificables para enfrentar estos desafíos.

La reunión también abordó la urgencia de la reconstrucción posdesastre, pues Estados Unidos ya había aportado 32 millones de dólares en ayuda tras el reciente terremoto. Además, se habló sobre la situación venezolana y su impacto regional en temas de migración y seguridad. Finalmente, el presidente pidió la reapertura de un consulado estadounidense en Barranquilla, dejando claro que todos los acuerdos y propuestas deberán concretarse mediante el trabajo conjunto de los equipos técnicos de ambos gobiernos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, el encuentro dejó como únicos acuerdos formalmente firmados los memorandos de entendimiento en materia nuclear y de minerales críticos, mientras que otros temas clave, como el “Plan Patriota Siglo XXI”, la cooperación para la reconstrucción, el diálogo bilateral de prosperidad y la reapertura de un consulado estadounidense en Barranquilla, quedaron como compromisos a desarrollar en próximas etapas mediante trabajo técnico bilateral.

¿Qué implica el ‘Plan Patriota Siglo XXI’ propuesto por De la Espriella para Colombia?

El “Plan Patriota Siglo XXI”, mencionado por De la Espriella, es una propuesta para modernizar las capacidades militares y de seguridad de Colombia. Incluye la actualización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales, con aportes financieros de Colombia y apoyo técnico y logístico de Estados Unidos. Su objetivo es enfrentar amenazas sofisticadas y fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

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El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.