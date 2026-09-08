La reunión entre Abelardo De la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó varios anuncios sobre seguridad, narcotráfico y política exterior, pero también una curiosa anécdota que provocó risas durante la intervención del funcionario estadounidense.

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Rubio recordó que conoció al mandatario colombiano varios años atrás y contó que hace aproximadamente dos años y medio ambos coincidieron en una boda en el sur de Florida.

El funcionario estadounidense aseguró que resulta particular viajar a otro país y encontrarse con un jefe de Estado con quien ya había compartido en un contexto completamente distinto.

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En medio de ese relato apareció una frase que llamó especialmente la atención: Rubio aseguró, entre risas, que De la Espriella “se volvió loco” cuando decidió meterse en la política.

Rubio contó la anécdota con tono jocoso mientras hablaba de la llegada de De la Espriella a la política.

“Antes de que se volvió loco y se metió a presidente, a político”, dijo el secretario de Estado, provocando risas entre los presentes.

La expresión se convirtió rápidamente en uno de los momentos más llamativos de su intervención, que posteriormente estuvo marcada por los elogios al mandatario colombiano.

El funcionario estadounidense destacó que conoce a De la Espriella desde hace varios años y dijo que esa experiencia le permite tener una percepción personal sobre sus capacidades.

Vea el momento en el minuto 7:10:

Marco Rubio llenó de elogios a Abelardo de la Espriella

Después de la particular anécdota, Rubio aseguró que confía en que De la Espriella hará “un gran trabajo” al frente de Colombia.

El secretario de Estado lo describió como un hombre “enérgico”, de “visión”, “fuerte” y “valiente”, especialmente por la manera en que, según dijo, está enfrentando la compleja situación que recibió al asumir el Gobierno.

“Él va a hacer un gran trabajo para este país”, afirmó Rubio.

El funcionario estadounidense también hizo referencia a las dificultades que atraviesa Colombia y señaló que De la Espriella heredó “muchos desastres”.

Rubio mencionó, entre ellos, el reciente terremoto y también habló de lo que calificó como un “desastre institucional” producto de los cuatro años anteriores de gobierno, periodo que, según su lectura, afectó las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Así, una reunión marcada por asuntos de seguridad y política exterior también dejó un momento distendido: Rubio recordó una antigua coincidencia en una boda, bromeó sobre la decisión de De la Espriella de entrar en política y terminó destacando las cualidades que, según él, tiene el mandatario para gobernar Colombia.

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