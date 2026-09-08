La situación de Venezuela fue uno de los temas que Abelardo De la Espriella aseguró haber abordado durante su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El mandatario planteó ante el funcionario estadounidense que Colombia tendrá un papel activo frente a cualquier escenario que pueda afectar la estabilidad de la región.

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De la Espriella explicó que para Colombia lo que ocurre en el vecino país no puede considerarse un asunto lejano, debido a la extensa frontera que comparten las dos naciones y a las consecuencias que pueden presentarse en diferentes áreas.

El presidente mencionó especialmente asuntos relacionados con la seguridad, la migración, el narcotráfico, el contrabando, la presencia de organizaciones armadas y el sector energético.

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Durante sus declaraciones posteriores al encuentro, el mandatario también aseguró que Colombia profundizará la cooperación con Estados Unidos en diferentes áreas y que su Gobierno buscará que cualquier evolución de la situación venezolana contribuya a mantener la estabilidad regional.

¿Qué dijo De la Espriella sobre Venezuela ante Marco Rubio?

El mandatario comenzó por explicar que Colombia no puede mantenerse al margen de lo que ocurra en Venezuela debido a la cercanía geográfica y a los diferentes fenómenos que atraviesan la frontera.

“Para Colombia no es un asunto distante”, afirmó De la Espriella, antes de señalar que ambos países comparten más de 2.000 kilómetros de frontera.

Según explicó, cualquier cambio en Venezuela puede tener efectos directos en Colombia, especialmente en asuntos como la seguridad y la migración.

A esa lista agregó el narcotráfico, el contrabando, las organizaciones armadas y la energía, sectores que pueden verse afectados por la dinámica política, económica y social del vecino país.

Por esa razón, el mandatario planteó ante Rubio la necesidad de que Colombia participe activamente en los esfuerzos que busquen preservar la estabilidad regional.

¿Qué hará Colombia frente a la situación de Venezuela?

De la Espriella aseguró que Colombia participará “responsablemente” junto con Estados Unidos en los esfuerzos orientados a garantizar la estabilidad de la región.

El mandatario indicó además que su Gobierno profundizará la cooperación con Washington en tres áreas relacionadas directamente con la frontera: seguridad, migración y control fronterizo.

La declaración supone un papel más activo de Colombia frente a los escenarios que puedan presentarse en Venezuela, aunque De la Espriella insistió en que el objetivo debe ser evitar que cualquier evolución genere nuevos problemas para la región.

“Nuestra intención es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad”, señaló.

El enfoque planteado por el mandatario vincula así la política hacia Venezuela con uno de los principales objetivos de su Gobierno en materia internacional: fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.