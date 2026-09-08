Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella recibirá este martes a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en un encuentro clave que tendrá lugar en Barranquilla. Este será el primer cara a cara entre uno de los funcionarios más cercanos al presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario colombiano, lo que marcará un giro profundo en la relación bilateral. La agenda comenzará a las 2:00 p. m., con la llegada de Rubio, y se extenderá a lo largo de la tarde mediante reuniones tanto oficiales como privadas. Según información de El Espectador, los dos líderes firmarán memorandos de entendimiento en materia nuclear y sobre tierras raras, asuntos vistos como pasos iniciales hacia la reducción de aranceles para Colombia. La seguridad será otro aspecto clave del diálogo.

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De acuerdo con declaraciones de Marco Rubio antes de viajar, la visita tiene la intención de fortalecer alianzas con países que, según él, comparten intereses comunes con Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el terrorismo regional, acuerdos económicos y otros desafíos transnacionales. “Tenemos muchos intereses en común con ellos, tanto en lo que tiene que ver con el terrorismo regional transnacional y acuerdos económicos. Esperamos cerrar acuerdos comerciales sólidos con estos países en futuro próximo”, aseguró Rubio en declaraciones citadas por El Espectador, refiriéndose concretamente a Colombia como un socio estratégico y resaltando su cercanía personal con De la Espriella.

El canciller colombiano Omar Bula calificó el encuentro como el “inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica” en la que el respeto, la soberanía y la defensa de los intereses nacionales estarán en el centro de la nueva etapa bilateral. Además, Bula afirmó que Estados Unidos será fundamental para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional organizado.

La expectativa también gira alrededor de la posible adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, cuyo alcance aún es desconocido, y de la reducción de aranceles, considerada prioritaria desde el gobierno, que busca demostrar avances concretos en operativos militares y extradiciones. El evento contará con una declaración conjunta a las 3:00 p. m., luego Rubio permanecerá en Barranquilla antes de continuar hacia Ecuador.

No han faltado voces críticas, como la del senador Iván Cepeda, quien habló de posibles cesiones de soberanía y advirtió sobre la falta de consulta al Congreso en varios de los compromisos asumidos. Por otro lado, la exsenadora María Fernanda Cabal resaltó la importación de la visita para renovar la cooperación y criticó la política exterior del gobierno anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales acuerdos entre Colombia y Estados Unidos anunciados en la reunión entre De la Espriella y Marco Rubio?

Los principales acuerdos mencionados durante el encuentro incluyen la firma de memorandos de entendimiento en asuntos nucleares y sobre tierras raras. También se destaca la posibilidad de que estos compromisos abran la puerta a una reducción de aranceles para Colombia. Además, en el diálogo se abordan temas como la seguridad fronteriza, la migración irregular y el fortalecimiento de la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, según precisaron fuentes oficiales citadas por El Espectador.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es la postura de Colombia respecto a su adhesión?

El Escudo de las Américas es una iniciativa mencionada en el contexto del encuentro entre Colombia y Estados Unidos, cuyo alcance y detalles aún no se han divulgado completamente. Algunas voces en el Congreso, como la del senador Iván Cepeda, han expresado preocupación porque la eventual adhesión de Colombia podría representar una cesión de soberanía, especialmente en decisiones sobre seguridad nacional, sin la correspondiente autorización parlamentaria. Por ahora, la postura oficial destaca la importancia de fortalecer la alianza estratégica, pero aún no hay información clara sobre los compromisos específicos derivados de esa adhesión.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

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El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.