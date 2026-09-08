La visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Sudamérica arranca este martes en un momento crítico para Colombia. Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, el país enfrenta una titánica reconstrucción tasada en unos 9.600 millones de dólares, un desafío financiero mayúsculo para la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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Aunque el Gobierno estadounidense anunció recientemente un paquete de 1.000 millones de dólares en asistencia, este fondo está enfocado en seguridad y aún debe pasar por el filtro del Congreso norteamericano. Mientras tanto, gran parte de los recursos de emergencia que han fluido hacia el país provienen de créditos de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, obligaciones que incrementarán la deuda y la presión sobre las finanzas públicas colombianas a largo plazo, según informó El Tiempo.

Ante este panorama, expertos del Adrienne Arsht Latin America Center del Atlantic Council, como Enrique Millán-Mejía y Raúl González-Pietrogiovanna, presentaron cuatro caminos para que Washington respalde la recuperación más allá de la asistencia humanitaria inicial. Entre las propuestas destacan el uso más agresivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) para financiar infraestructura crítica y servicios públicos, la reducción de riesgos para atraer capital privado y el fortalecimiento de la transparencia en la contratación, de acuerdo con el citado medio.

No obstante, el punto más álgido de la agenda que abordará Rubio gira en torno a la estrategia arancelaria. El gobierno nacional ya solicitó formalmente la suspensión de los aranceles de la Sección 301 impuestos a productos colombianos. Analistas sostienen que la crisis provocada por el sismo abre una ventana propicia para que Washington reconsidere estas medidas en el marco del TLC vigente, evitando que el costo total de la emergencia recaiga exclusivamente sobre el presupuesto nacional.

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La gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú, que se extenderá hasta el próximo 10 de septiembre, pondrá a prueba la disposición real de la Casa Blanca para ofrecer un alivio financiero efectivo a un socio estratégico en apuros.

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