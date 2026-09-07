Por: El Espectador

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La Comisión Fulbright Colombia, reconocida como el principal programa de intercambio educativo y cultural respaldado por el Gobierno de Estados Unidos, anunció la apertura de una nueva convocatoria para quienes deseen postularse a dos de sus programas de investigación en universidades y centros especializados en Estados Unidos. De acuerdo con la información suministrada por Fulbright Colombia, se trata del Fulbright Visiting Student Researcher Program y el Fulbright Visiting Scholar Program, ambos enfocados en promover la cooperación investigativa, el fortalecimiento académico y la formación de líderes colombianos con altos estándares de excelencia.

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El Fulbright Visiting Student Researcher Program está dirigido específicamente a estudiantes colombianos activos y matriculados en programas de doctorado en Colombia. Según la organización, quienes resulten seleccionados tendrán la oportunidad de realizar una estancia de investigación de entre cuatro y diez meses en una universidad o centro de investigación estadounidense, lo que les permitirá avanzar y enriquecer el desarrollo de sus respectivos doctorados.

Por su parte, el Fulbright Visiting Scholar Program se enfoca en docentes e investigadores colombianos que cuenten con un doctorado o con al menos cuatro años de experiencia comprobada en investigación, y que, además, mantengan una vinculación laboral vigente en Colombia. Ambos programas ofrecen acceso a recursos de alto nivel, como laboratorios de última tecnología, archivos especializados, recolección de datos de campo y orientación personalizada mediante mentorías con académicos estadounidenses.

En cuanto a los beneficios, Fulbright detalla que las becas incluyen tiquetes aéreos internacionales de ida y regreso, un estipendio mensual que varía según la ciudad anfitriona, gestión y exención del costo del trámite para la visa J-1 (y J-2 si se viaja con familiares directos), cobertura en accidentes y enfermedades y apoyo en los costos universitarios (aplicable para el programa de estudiantes). También se ofrecen actividades de orientación antes del viaje y acompañamiento integral durante y después de la estancia.

Los interesados deberán postularse gratuitamente en línea, a través de la plataforma MindaClient de la Comisión Fulbright Colombia. Es fundamental cumplir con los requisitos señalados en los términos de referencia de cada programa, tales como dominio del inglés, cartas de recomendación y una carta de invitación por parte de la institución anfitriona en Estados Unidos. Asimismo, la convocatoria está abierta a todas las disciplinas académicas, pero las propuestas deben corresponder a líneas estratégicas como inteligencia artificial, STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, biotecnología, emprendimiento, seguridad, paz y lucha contra las drogas. La convocatoria cierra el 12 de octubre a las 11:59 p.m. y los resultados se publicarán entre enero y febrero del 2027, con inicio de las estancias en el segundo semestre del mismo año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos clave para postularse a las becas Fulbright Colombia?

Entre los requisitos principales para la postulación, de acuerdo con Fulbright Colombia, se encuentran el dominio del inglés, cartas de recomendación, una carta de invitación otorgada por la universidad o centro de investigación en Estados Unidos, y estar matriculado en un doctorado (para estudiantes) o acreditar cuatro años de experiencia en investigación y vínculo laboral vigente en Colombia (para docentes e investigadores).

¿Qué cubre la beca Fulbright para investigadores colombianos en Estados Unidos?

La beca Fulbright proporciona tiquetes aéreos internacionales, estipendio mensual de sostenimiento ajustado al costo de vida del lugar de destino, exención en el costo del trámite para la visa J-1 (y J-2 para familiares directos), seguro para accidentes y enfermedades, apoyo para costos universitarios (en el caso del programa de estudiantes) y acompañamiento durante toda la experiencia en el programa.

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