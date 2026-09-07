Una nueva ayuda internacional llegará a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Estados Unidos destinó 5 millones de dólares a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para reforzar la atención de cerca de 30.000 personas damnificadas por la emergencia.

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Los recursos estarán dirigidos a comunidades ubicadas en 30 municipios de cinco departamentos y permitirán mantener diferentes acciones de asistencia humanitaria hasta febrero de 2027. La ayuda busca atender algunas de las necesidades más urgentes de las familias que permanecen desplazadas o en alojamientos temporales después del sismo.

El terremoto tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y provocó afectaciones especialmente graves en zonas del occidente y el Eje Cafetero. Naciones Unidas ha reportado daños en viviendas, infraestructura y servicios esenciales, además de un elevado número de personas afectadas por la emergencia.

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¿Cuánto ha donado Estados Unidos a Colombia por el terremoto?

Los 5 millones de dólares destinados a la OIM no corresponden a todo el apoyo estadounidense para Colombia. Estados Unidos ha movilizado 26.5 millones de dólares en asistencia humanitaria desde el terremoto, recursos destinados a diferentes necesidades de la población afectada.

El Departamento de Estado estadounidense informó que la respuesta incluye apoyo para refugios de emergencia, alimentos, protección y otras necesidades humanitarias, canalizado mediante organizaciones que trabajan directamente en las zonas afectadas.

La cooperación también contempla la entrega de elementos básicos para las familias damnificadas. De acuerdo con la Cancillería colombiana, Estados Unidos ha aportado, entre otros elementos, mantas térmicas, baldes, lonas plásticas y kits de refugio, cocina e higiene, además de recursos económicos para la atención de la emergencia.

La OIM, por su parte, hace parte de la respuesta humanitaria internacional que actualmente acompaña a las comunidades afectadas. Su trabajo incluye acciones relacionadas con alojamiento, protección y entrega de artículos esenciales para las familias que permanecen en condiciones de vulnerabilidad.

La emergencia todavía no termina

Aunque han pasado varias semanas desde el terremoto, miles de colombianos continúan necesitando asistencia. El impacto no se limita a quienes perdieron sus viviendas, pues la emergencia también afectó sus medios de vida, el acceso a servicios básicos y las condiciones de seguridad y protección de numerosas comunidades.

La respuesta internacional busca precisamente cubrir esas necesidades mientras avanzan las labores de recuperación.

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Con esta nueva asignación, Estados Unidos amplía su participación en la atención de una de las emergencias naturales más graves que ha enfrentado Colombia durante los últimos años. Los recursos serán administrados a través de la OIM y estarán enfocados en que las familias afectadas puedan contar con refugio, elementos básicos y acompañamiento humanitario durante los próximos meses.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.