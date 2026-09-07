Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Procuraduría General de la Nación ha decidido reforzar el control preventivo sobre la construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral, en el Tolima. Este proyecto, que cuenta con un contrato superior a los $82.725 millones y cuya ejecución comenzó en octubre de 2025, ha despertado inquietudes por la falta de claridad en el avance tanto físico como financiero de las obras. Ante estas preocupaciones, el ente de control solicitó información detallada para evaluar si el desarrollo de la construcción se ajusta a los cronogramas y compromisos pactados entre la Gobernación del Tolima y el contratista responsable.

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Dentro de las acciones emprendidas, la Procuraduría pidió a la Gobernación del Tolima informes precisos y actualizados sobre el progreso de la obra. Exige conocer no solo el estado físico y financiero, sino también los cronogramas de ejecución, reportes de interventoría y supervisión, y las actas de seguimiento correspondientes. Además, solicitó información sobre los riesgos identificados y las medidas correctivas implementadas hasta el momento, buscando así claridad frente a eventuales amenazas que puedan comprometer el éxito del proyecto.

Uno de los aspectos que ha generado especial atención es el reporte realizado por la Gobernación, según el cual hasta ahora se ha registrado un 12,06 % de pagos. Sin embargo, la Procuraduría advierte que los datos entregados no permiten determinar con exactitud si ese porcentaje de avance responde al cronograma previsto, especialmente para una obra cuya ejecución está proyectada en aproximadamente 24 meses. Este interrogante resulta crucial, ya que el seguimiento actual responde a la necesidad de evitar atrasos e irregularidades en la utilización de los recursos públicos.

Conviene recordar que esta es la segunda vez que se firma un contrato para la edificación del hospital. El primer contrato fue liquidado en mayo de 2024 debido a incumplimientos del contratista anterior, lo que llevó a reiniciar el proceso constructivo. Según la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, este acompañamiento preventivo tiene como objetivo proteger el patrimonio público y asegurar que un proyecto esencial para la salud en la región avance de forma transparente y eficiente. Así, la responsabilidad queda en manos de la Gobernación del Tolima, que deberá suministrar la información solicitada para que el seguimiento pueda continuar de manera rigurosa, velando porque los recursos destinados cumplan su finalidad y el nuevo hospital de Chaparral se convierta en una realidad.

¿Cuáles son los riesgos que ha identificado la Procuraduría en la construcción del hospital de Chaparral?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, aún no se han detallado públicamente los riesgos específicos, pues la entidad solicitó información para identificar posibles amenazas y las medidas correctivas adoptadas. La preocupación central es que no está claro si el avance de la obra corresponde al cronograma acordado, especialmente tras la liquidación del contrato anterior por incumplimientos.

¿Por qué es importante el control preventivo en las obras del hospital San Juan Bautista de Chaparral?

El seguimiento preventivo es relevante porque busca proteger el patrimonio público y garantizar una ejecución transparente y eficiente de un proyecto considerado esencial para los servicios de salud en la región. Según la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, este control también surge luego de dificultades previas, como la liquidación del contrato anterior, asegurando que los recursos asignados cumplan su propósito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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