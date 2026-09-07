Por: Noticiero 90 minutos

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Juan Basto, periodista especializado en periodismo audiovisual, ha recorrido extensamente las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto. Su misión no se ha limitado solamente a registrar los estragos físicos causados por la emergencia, sino que ha buscado darle voz a quienes resisten, enfrentan y sobrellevan las secuelas que dejó este fenómeno natural. De acuerdo con lo contado en 90 Minutos, su cámara se transformó en una herramienta que va más allá del registro visual: fue el puente para acercarse a comunidades, familias y habitantes cuyo día a día cambió desde el terremoto.

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Basto ha visitado lugares como Buenaventura, Chocó, Mondomo y El Cairo, territorios donde el impacto devastador del sismo se siente no solo en infraestructuras, sino en la cotidianidad de la gente. Allí conoció de cerca a familias que perdieron sus casas y comunidades enteras que continúan afrontando múltiples necesidades. Su labor periodística ha consistido, en gran parte, en narrar estas historias humanas que muchas veces permanecen invisibles, visibilizando así las urgencias profundas de quienes han quedado en situación de vulnerabilidad tras la emergencia.

Sin embargo, el trabajo de Juan Esteban Basto no se quedó en la reportería tradicional. De acuerdo con lo informado por 90 Minutos, él también se ha convertido en gestor directo de ayuda humanitaria, llevando apoyos esenciales a varias de las comunidades que visitó. Así, su rol como periodista se fusionó con el de mediador y facilitador entre quienes necesitan respaldo y quienes pueden ofrecerlo.

Este compromiso y sensibilidad le valió el reconocimiento de la Fundación Gabo, que lo seleccionó para recibir el Fondo de Emergencia para Seguir Contando. Este apoyo económico brinda a Basto la oportunidad de continuar su recorrido, investigar sobre el terreno y producir nuevas historias de estas comunidades que siguen padeciendo los efectos del terremoto. Según 90 Minutos, dicho respaldo no solo fortalece su labor periodística, sino que impulsa su propósito de acompañar mediante la narración, fomentar la conversación pública y propiciar conexiones valiosas para quienes esperan soluciones.

El trabajo de Juan Basto pone en evidencia que, luego de una catástrofe, lo más importante no son únicamente las cifras ni los daños materiales, sino las vidas e historias detrás de esos números. Sus crónicas buscan que esas realidades no sean olvidadas y que quienes las viven encuentren plataformas donde ser escuchados.

¿Quién es Juan Basto y cuál ha sido su papel tras el terremoto en Colombia?

Juan Basto es un periodista audiovisual que recorrió varias zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia. De acuerdo con 90 Minutos, su labor se centró en retratar a través de su cámara las historias de personas y comunidades damnificadas, además de gestionar ayuda humanitaria para quienes más la necesitaban. Su trabajo fue reconocido por la Fundación Gabo, que le brindó apoyo económico para continuar narrando estas realidades.

¿Por qué la Fundación Gabo seleccionó a Juan Basto para el Fondo de Emergencia para Seguir Contando?

La Fundación Gabo seleccionó a Juan Esteban Basto debido a su destacado trabajo periodístico en las regiones afectadas por el terremoto, según 90 Minutos. Este fondo representa un respaldo económico que le permite continuar documentando y difundiendo las historias de quienes aún sufren las consecuencias de la emergencia, fortaleciendo así el periodismo humano y de acompañamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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