Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella tiene previsto arribar a Chocó alrededor de las 10:00 a. m., justo cuando se cumple un mes de su posesión presidencial. Esta visita marca su tercer viaje reciente al departamento, en un contexto marcado por la crisis generada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región el pasado 10 de agosto. Durante su estancia, el jefe de Estado mantendrá un encuentro clave con un selecto grupo de empresarios que han anunciado aportes económicos destinados a la reconstrucción de la zona afectada. A este evento también asistirán la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y representantes del Gobierno nacional y regional, quienes presentarán el plan conjunto que busca poner en marcha obras urgentes en el departamento, según detalló El Espectador.

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El presidente De la Espriella ha mencionado públicamente la necesidad de un “plan Marshall” —en referencia al histórico programa estadounidense de reconstrucción— para la recuperación de Chocó. Entre los empresarios invitados al encuentro figuran nombres destacados como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Este grupo influyente ya había sostenido una reunión con el mandatario en la sede presidencial de Barranquilla el 22 de agosto, donde se concertó la visita a Quibdó y se pactó trabajar en un plan integral de recuperación. De acuerdo con un mensaje publicado por De la Espriella en su cuenta de X, el objetivo es diseñar una estrategia que impulse el progreso, la inversión y desarrollo en Chocó, respondiendo así a las necesidades históricas de la región.

En paralelo a esta agenda nacional, El Espectador informa que en Barranquilla se encuentra programado el primer encuentro entre el presidente De la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En la cita también estará presente el canciller Omar Bula; el diálogo girará en torno al comercio y la seguridad, áreas que el Gobierno considera estratégicas. El ministro de Exteriores colombiano expresó que la administración buscará “relaciones sólidas, constructivas y mutualmente beneficiosas” con socios internacionales, con especial énfasis en diplomacia económica, atracción de inversiones y promoción de exportaciones, turismo, tecnología e innovación.

En los siguientes días, tanto Bula como el vicepresidente José Manuel Restrepo viajarán a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se presentará por primera vez el plan de Gobierno para los próximos cuatro años ante la comunidad internacional, según subraya la fuente consultada.

¿Qué es el “plan Marshall” mencionado para la reconstrucción de Chocó?

El término “plan Marshall” hace referencia a un ambicioso programa de recuperación y desarrollo regional, inspirado en el plan lanzado por Estados Unidos para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el presidente De la Espriella propone un enfoque integral y de gran escala para revitalizar Chocó, integrando inversión privada y obras públicas.

¿Quiénes son los empresarios que apoyarán la recuperación del Chocó tras el terremoto?

De acuerdo con El Espectador, entre los empresarios invitados por el presidente Abelardo de la Espriella se encuentran Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Todos han anunciado su voluntad de aportar a la reconstrucción del departamento afectado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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