Por: CENET

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que el próximo 28 de octubre de 2026 se llevará a cabo una audiencia pública en Barranquilla para dar a conocer los detalles de la Iniciativa Privada Puerta de Oro, proyecto que tiene como finalidad modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz. A este evento asistirán autoridades de nivel nacional y local, representantes de diferentes gremios económicos, aerolíneas, operadores de carga y miembros de las comunidades de Barranquilla, Soledad y Malambo, evidenciando el interés regional en esta iniciativa.

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La modernización del Ernesto Cortissoz se presenta bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), lo que significa que la ejecución no implicará desembolso de recursos del sector público, sino que estará respaldada por inversión privada aproximada de 3,1 billones de pesos. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de factibilidad, lo que implica que está siendo evaluada su viabilidad técnica, financiera y ambiental. Dentro de esta etapa, se contemplan estudios y diseños definitivos, así como la planificación de todas las actividades de financiación, operación, mantenimiento, explotación comercial y mejoras tanto en el “lado aire” (pistas, plataformas, zonas operativas para aeronaves) como en el “lado tierra” (terminales de pasajeros, áreas administrativas y servicios para usuarios).

La ANI indicó que avanza en la contratación de un evaluador independiente para revisar los estudios presentados por el proponente original de la iniciativa. El objetivo principal, según explicó la entidad, es “potenciar el aeropuerto como centro de aviación regional y mantenimiento de aeronaves, avanzar en su recategorización, obtener certificaciones ambientales y desarrollar las obras necesarias para atender la demanda futura de carga y pasajeros”.

En el año 2025, el aeropuerto Ernesto Cortissoz movilizó más de 3 millones de pasajeros y registró un aumento importante en el transporte de carga, superando las 20 mil toneladas. Estos resultados refuerzan la necesidad de una transformación integral de la terminal, de forma que pueda mantener y fortalecer su papel estratégico en la región Caribe ante el incremento pronosticado de la actividad aérea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la Iniciativa Privada Puerta de Oro para el aeropuerto Ernesto Cortissoz?

La Iniciativa Privada Puerta de Oro contempla una modernización completa del aeropuerto Ernesto Cortissoz, bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP), lo que implica que la inversión proviene del sector privado. El proceso abarca desde estudios y diseño hasta adecuación y operación de todas las áreas del aeropuerto, con el fin de mejorar su capacidad para atender la demanda futura de pasajeros y carga, además de posicionarlo como centro regional clave de aviación.

¿Cuáles son los principales retos para la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz según la ANI?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los principales retos del proyecto consisten en alcanzar la recategorización del aeropuerto, obtener certificaciones ambientales y ejecutar en su totalidad las obras necesarias para responder a las crecientes necesidades de carga y pasajeros. Además, la contratación de un evaluador independiente para garantizar la calidad y pertinencia de los estudios presentados resulta fundamental para avanzar en la factibilidad y éxito de la iniciativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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