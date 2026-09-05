En medio de múltiples anuncios en Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá recordó que, si un comparendo no es cancelado dentro de los 6 meses siguientes a su imposición y acumula los intereses correspondientes, el ciudadano podrá enfrentar diferentes restricciones legales hasta ponerse al día.

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Entre ellas se encuentran limitaciones para ser nombrado o ascendido en cargos públicos, acceder a permisos otorgados por las alcaldías para el desarrollo de actividades comerciales o contratar con entidades del Estado.

Ponerse al día con los comparendos es una forma de cumplir las normas, fortalecer la convivencia y contribuir a una Bogotá más segura para todos.

Diez años después de la entrada en vigor de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia presentó un balance de los avances alcanzados durante su implementación en Bogotá, una década en la que más de dos millones de personas han sido impactadas por estrategias de prevención y cerca de 355.000 ciudadanos han recibido orientación para la gestión de sus comparendos.

Durante estos diez años, la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Seguridad ha consolidado un modelo que transformó la implementación del Código de Convivencia en Bogotá, priorizando la prevención, la pedagogía y la corresponsabilidad sobre la sanción para promover cambios sostenibles en los comportamientos que afectan la convivencia.

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Este trabajo ha permitido fortalecer comportamientos ciudadanos orientados al respeto por las diferencias, la solución pacífica de conflictos y la construcción de acuerdos para mejorar la convivencia.

Las intervenciones también se han focalizado en problemáticas como las riñas en zonas de rumba y entornos escolares, la disposición inadecuada de residuos, el cuidado de los cerros orientales, senderos y humedales, así como en prevenir el porte de armas u objetos cortopunzantes, las agresiones entre ciudadanos y el consumo de sustancias psicoactivas cerca de instituciones educativas, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

Como resultado de este trabajo, la Secretaría de Seguridad ha impactado a más de 1,9 millones de personas mediante la implementación de los Planes Preventivos Distritales, una estrategia que promueve la convivencia pacífica, el disfrute de la ciudad y el cuidado de la vida, especialmente durante las fechas de mayor afluencia, como San Valentín, Día de la Madre, Halloween, Navidad y otras temporadas especiales.

“Atendiendo a la vocación del Código de Convivencia, permitimos que las capacidades de la Policía se concentren en perseguir el delito, mientras que los funcionarios públicos nos organizamos para atender los comportamientos que son contrarios a la convivencia y, junto con el sector privado, organizaciones públicas y la ciudadanía, trabajamos en prevenir y anticipar comportamientos que afectan la convivencia”, aseguró Alejandro Reyes Lozano, director de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Además del componente preventivo, la Secretaría de Seguridad ha fortalecido durante esta década un modelo integral de atención para la gestión de las medidas correctivas impuestas por comportamientos contrarios a la convivencia, facilitando el acceso de los ciudadanos a información, orientación y alternativas pedagógicas.

Principales resultados en 10 años

Cerca de 355.000 ciudadanos orientados para la gestión de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia.

Más de 17.000 actividades pedagógicas de convivencia (9.101 virtuales y 7.905 presenciales), en las que fueron certificadas 103.962 personas.

10.588 programas comunitarios con enfoque restaurativo como embellecimientos, jornadas de limpieza y pintura, entre otras, que permitieron recuperar espacios públicos y fortalecer el sentido de pertenencia por la ciudad.

11.317 ciudadanos certificados en programas comunitarios.

116.087 pagos de comparendos realizados a través de la plataforma LICO.

Un 95 % de satisfacción ciudadana frente a la atención y el acompañamiento brindado por la Secretaría de Seguridad.

¿Cómo pagar un comparendo con LICO?

A través de la plataforma LICO (Liquidación y Cobro), los ciudadanos pueden consultar y pagar sus multas sin filas, sin intermediarios y desde cualquier lugar. Paso a paso para pagar un comparendo por convivencia:

Ingresar a la plataforma LICO.

Digitar el número de documento de identidad.

Actualizar los datos personales.

Seleccionar la opción Pago GOU – PSE.

Ejecutar el pago.

Una vez finalizado el proceso, el comprobante de la transacción será enviado al correo electrónico registrado.

Las personas que hayan recibido una multa tipo 1 o tipo 2 pueden reemplazar el pago económico por la participación en una actividad pedagógica de convivencia.

Esta alternativa busca fortalecer la cultura ciudadana, promover el respeto por las normas de convivencia y generar una mayor apropiación de la ciudad mediante procesos de reflexión sobre los comportamientos que afectan a la comunidad.

Para acceder a este beneficio, el ciudadano debe solicitar el agendamiento de la actividad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, a través del formulario habilitado por la Secretaría de Seguridad.

Las personas que tengan dudas sobre sus comparendos o requieran acompañamiento para ponerse al día pueden acercarse a cualquier CADE, SuperCADE o Casa de Justicia de Bogotá, donde recibirán orientación profesional sobre su caso.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad tiene habilitadas las líneas de WhatsApp 301 445 7292 y 324 681 4036, de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.

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