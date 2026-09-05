Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El mes de septiembre comenzó en el Tolima con novedades importantes en los precios de la canasta básica familiar, especialmente en las reconocidas plazas de mercado del departamento. Según reportó Infibagué el 4 de septiembre, productos tan habituales en las cocinas de la región como el tomate de guiso y la cebolla cabezona experimentaron una reducción en sus precios. Por el contrario, alimentos como la zanahoria y la papa pastusa incrementaron su valor, lo que marca una dinámica variable en los productos de consumo diario para las familias.

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Los adjudicatarios, es decir, los comerciantes responsables de los puestos en las plazas de mercado, ya están listos para recibir a los compradores, en medio de un panorama que obliga a ser cautelosos a la hora de mercar. La recomendación, difundida por las mismas autoridades, es comparar precios antes de realizar cualquier compra, porque no todos los productos se han comportado de la misma manera.

De acuerdo con la información compartida para este primer fin de semana del mes, en los centros de acopio La 14, La 21, La 28 y El Jardín, la libra de cebolla cabezona tuvo una baja importante, pasando de $2.450 a $2.000. El tomate de guiso descendió de $3.500 a $3.000 la libra. También el atado de cebolla larga ahora se consigue a $3.000, cuando anteriormente estaba en $3.500. Estos tres ingredientes son infaltables en la gastronomía tradicional tolimense y su descenso representa un alivio para el bolsillo de muchos hogares.

Sin embargo, no todos los productos corrieron con la misma suerte. La zanahoria subió de $1.600 a $2.000 la libra y la papa pastusa, frecuentemente utilizada en preparados típicos, pasó de $1.300 a $1.500. Por su parte, la papa criolla se mantiene en $4.000 por libra, convirtiéndose en uno de los pocos alimentos que no presentaron variación en este inicio de mes.

Según Infibagué, productos como el plátano, el limón, la lechuga, la naranja, el apio y la papa sabanera podrían modificar su precio en las próximas semanas. Esta advertencia se fundamenta en la falta de lluvias en varias regiones, situación que podría afectar la oferta y, por tanto, los valores en el mercado. Por ello, quienes realicen sus compras al comienzo del mes pueden encontrar condiciones más favorables.

Las plazas de mercado, aparte de ofrecer productos frescos, se posicionan como un atractivo plan de fin de semana para las familias. Edilberto Pava, gerente de Infibagué, hizo un llamado a visitar estas plazas, resaltando que, además de precios competitivos en alimentos, se disfruta de la gastronomía local —como la lechona tolimense o los bizcochos— y también se encuentran prendas y calzado de buena calidad.

¿Cuáles son los productos que bajaron de precio en las plazas de mercado del Tolima?

Según Infibagué, entre los productos que bajaron de precio para septiembre en las principales plazas de mercado del Tolima están la cebolla cabezona, el tomate de guiso y la cebolla larga. Estos ingredientes, esenciales en la cocina regional, registraron descensos de hasta $500 por libra o atado, lo que representa un alivio para los compradores habituales.

¿Por qué fluctúan los precios de los alimentos en las plazas de mercado del Tolima?

Infibagué explicó que la variación en los precios de productos como plátano, limón, lechuga, naranja, apio y papa sabanera podría deberse a la falta de lluvias en varias zonas del departamento y el país. Esta situación afecta la oferta agrícola y hace que los valores de los alimentos puedan cambiar de una semana a otra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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