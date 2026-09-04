Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, está enfrentando una situación económica y financiera compleja que ha llevado a su administración a buscar alternativas para reorganizar su deuda, la cual asciende a $42.000 millones. La propuesta para acogerse a la Ley 550, normativa colombiana que permite la reestructuración de pasivos para entidades públicas y privadas en crisis, fue presentada por el alcalde Camilo Valencia ante el Concejo Municipal. Este mecanismo ha sido utilizado por otras administraciones en Colombia para superar periodos de iliquidez y poder cumplir con sus obligaciones con proveedores, empleados y otras entidades.

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La principal justificación para solicitar acogerse a la Ley 550, según lo expuesto por el alcalde Valencia, es responder a la gravedad de la situación financiera. En su intervención, el mandatario local enfatizó que no se trata de una decisión ordinaria, sino de una medida excepcional para reorganizar las finanzas municipales. Sin embargo, la solicitud no solo contempla la reestructuración de la mencionada deuda, sino también la autorización de facultades especiales para que el ejecutivo municipal pueda buscar nuevos créditos. Es precisamente este punto el que ha suscitado reservas y discusiones en el Concejo de Cajamarca.

Los concejales han mostrado inquietudes sobre el alcance de estas facultades, y han pedido claridad sobre cómo la adquisición de potenciales nuevos créditos bajo el marco de la Ley 550 podría afectar el futuro financiero del municipio. El debate se concentra en la necesidad de garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos y en el manejo de los compromisos adquiridos. El proyecto de reestructuración aún está siendo analizado, y sigue generando opiniones diversas dentro del cabildo municipal.

Simultáneamente, Cajamarca enfrenta otros retos significativos, como el de la seguridad. Se ha reportado la desarticulación de la banda ‘La Oficina del Valle’, grupo señalado de extorsionar a comerciantes locales y de Ibagué, con cobros que alcanzaban hasta los $3 millones mensuales. Estos hechos agravan el entorno social y económico de la región, añadiendo presión sobre las autoridades para tomar decisiones que permitan al municipio salir adelante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica que Cajamarca se acoja a la Ley 550 para su deuda?

Si Cajamarca logra acogerse a la Ley 550, el municipio podrá reorganizar el pago de su deuda de $42.000 millones bajo condiciones que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones. Este proceso, defendido por el alcalde Camilo Valencia, busca evitar el colapso financiero e implica acuerdos con acreedores, así como una renegociación de pagos para estabilizar las finanzas municipales.

¿Por qué los concejales de Cajamarca dudan sobre nuevos créditos bajo la Ley 550?

Los concejales han expresado preocupaciones debido a las facultades solicitadas por el alcalde para adquirir nuevos créditos dentro del proceso de Ley 550. Temen que esto incremente los compromisos financieros de Cajamarca y afecte su sostenibilidad a largo plazo, por lo que solicitan mayor claridad sobre los alcances y condiciones de esos posibles préstamos adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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