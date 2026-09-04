Totto prepara una transformación en sus tiendas físicas con la que busca renovar la experiencia de compra y mostrar que la marca va mucho más allá de los tradicionales morrales escolares. La compañía comenzará una nueva etapa en sus establecimientos, en la que combinará una nueva imagen, tecnología y herramientas digitales para facilitar la interacción de los clientes con sus productos.

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Uno de los principales cambios estará en la apariencia de los locales. Las tiendas tendrán nuevos colores, mobiliario y una comunicación renovada, con una distribución pensada para que los compradores puedan identificar con mayor facilidad las diferentes categorías y encontrar los productos que buscan. La idea es que los artículos tengan mayor protagonismo y puedan ser vistos y entendidos de una manera más clara.

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La transformación también incluirá nuevos sistemas y soluciones digitales que permitirán modificar la manera en que los consumidores recorren y exploran las tiendas. Según explicó Benny Bursztyn, vicepresidente de producto e innovación de Totto, el objetivo es orientar mejor al cliente dentro de los establecimientos y ofrecerle herramientas para conocer más a fondo las opciones disponibles.

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Otro de los cambios estará relacionado con la posibilidad de reparar y reutilizar productos de la marca. De esta manera, Totto busca incorporar dentro de sus espacios físicos programas y soluciones que permitan extender la vida útil de sus artículos, al tiempo que ofrece alternativas adicionales a los consumidores después de la compra.

La empresa asegura que estos cambios no representan únicamente una renovación estética de sus locales, sino un replanteamiento de la experiencia completa. El nuevo formato conservará elementos que hacen parte de la identidad de Totto, pero incorporará herramientas y una distribución diferente para que los usuarios puedan descubrir otras categorías y productos.

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Con esta estrategia, Totto también pretende cambiar la percepción que algunos consumidores tienen de la compañía. La marca busca dejar claro que su oferta no se limita a mochilas y morrales escolares, sino que incluye diferentes categorías y soluciones para distintos momentos y necesidades. La renovación de las tiendas será una de las principales herramientas para comunicar esa ampliación de su portafolio.

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