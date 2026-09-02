En medio de la preocupación por la pérdida de competitividad y la caída de la producción industrial en Alemania, algunas de las empresas más grandes del país como Mercedes-Benz y el fabricante de herramientas Stihl, hacen un llamado a sindicatos y trabajadores para que la jornada laboral semanal vuelva a ser de 40 horas, en lugar de las 35 actuales.

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Martin Brudermüller, presidente del consejo de supervisión de Mercedes-Benz, sostuvo que el trabajo se ha vuelto “demasiado caro” en Alemania frente a otros mercados. “Deberíamos considerar seriamente un regreso a la semana de 40 horas”, afirmó.

Según el Financial Times, una hora de trabajo en el sector manufacturero alemán cuesta en promedio 49,50 euros, frente a 33,70 euros en la Unión Europea y 15,60 euros en Hungría.

Aunque los trabajadores alemanes mantienen una productividad superior a la de varios países de Europa del Este, los costos laborales por unidad producida han aumentado con mayor rapidez desde el 2023.

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Desde su máximo registrado a finales de 2017, la producción industrial de Alemania ha caído más de 15 %, afectada por los altos precios de la energía, una mayor competencia de China, los aranceles de Estados Unidos y la transición hacia los vehículos eléctricos.

Actualmente, cerca de 6,5 millones de personas trabajan en la industria alemana, pero expertos advierten que esa cifra podría caer por debajo de los cinco millones.

Entre 12.000 y 15.000 empleos industriales estarían desapareciendo cada mes, mientras compañías como Volkswagen ya han anunciado nuevas reducciones de personal.

Sin embargo, pasar de una semana laboral de 35 a 40 horas sin modificar el salario semanal implicaría un aumento de aproximadamente 14 % en el tiempo trabajado sin elevar el costo total de la nómina.

Economistas que respaldan la propuesta sostienen que esta medida podría ayudar a mantener fábricas y empleos en Alemania al reducir el costo de producción frente a otros países.

Martin Werding, miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos, afirmó que las herramientas utilizadas anteriormente por las empresas para compensar los elevados costos laborales ya no serían suficientes frente a los actuales desafíos económicos.

Por otra parte, IG Metall, el sindicato industrial más grande de Alemania, con más de 2,2 millones de afiliados, rechazó que la jornada de 35 horas sea la principal causa de los problemas de competitividad.

Nadine Boguslawski, responsable de negociación colectiva del sindicato, aseguró que los convenios actuales ya permiten a las compañías aumentar o reducir las horas de trabajo según sus necesidades.

También advirtió que ampliar la jornada podría generar el efecto contrario sobre el empleo. Según el sindicato, si cada trabajador cumple más horas, las empresas podrían necesitar menos empleados para realizar la misma cantidad de trabajo.

Además, la jornada de 35 horas es actualmente el estándar acordado colectivamente para cerca de una quinta parte de los trabajadores alemanes, especialmente en sectores como el automotor, la ingeniería y la siderurgia.

En el conjunto de la economía, la semana laboral promedio se sitúa en 37,8 horas.

Alemania se encuentra entre los países de la Ocde donde los trabajadores acumulan menos horas de trabajo al año, aunque esta comparación está influenciada por la elevada proporción de empleados a tiempo parcial.

La discusión podría cobrar mayor fuerza en octubre, cuando los sindicatos industriales y las empresas comiencen una nueva ronda de negociaciones salariales.

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