Rafael Álvarez dejará su cargo como CEO de Alquería a finales de noviembre de 2026, luego de siete años al frente de la compañía, para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.

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Durante su gestión, la empresa colombiana experimentó una importante transformación y logró duplicar el tamaño de su negocio en cinco años.

En 2025, Alquería alcanzó ingresos cercanos a los $2 billones, impulsada por una estrategia de crecimiento y diversificación.

Uno de los principales cambios fue la expansión del portafolio más allá de la leche.

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La compañía fortaleció categorías como quesos, yogures, avenas, bebidas lácteas, cremas de leche, arequipe y snacks, además de consolidar marcas como Freskaleche, Del Vecchio y Vitad. Actualmente, más del 40 % de sus ventas proviene de categorías diferentes a la leche.

Álvarez también lideró un proceso de fortalecimiento organizacional, enfocado en innovación, crecimiento, generación de valor y desarrollo de equipos. La Junta Directiva destacó su aporte a la consolidación de una compañía más sólida y diversificada.

Alquería aseguró que su estrategia continuará sin cambios y que la operación seguirá con normalidad. La Junta Directiva ya adelanta el proceso para seleccionar al nuevo CEO y comunicará los avances oportunamente.

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