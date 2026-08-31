El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una modificación a los estatutos de Ecopetrol que le permitiría avanzar con mayor libertad en la renovación de su junta directiva.

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La propuesta será presentada en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas convocada para el próximo 15 de septiembre.

El principal cambio está relacionado con el artículo 20 de los estatutos. Actualmente, las planchas de candidatos deben incluir obligatoriamente al menos tres integrantes de la junta que se encuentren en ejercicio, una condición que limita la posibilidad de realizar una renovación amplia del órgano directivo.

La reforma plantea convertir esa obligación en un criterio orientador. Así, las planchas deberán procurar mantener al menos tres miembros actuales, pero esta condición ya no será un requisito para validar la elección. De esta manera, la Asamblea tendría la facultad de escoger una junta completamente nueva si así lo considera.

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El Gobierno argumenta que el cambio busca equilibrar la continuidad institucional con la flexibilidad necesaria para definir la estrategia de Ecopetrol, teniendo en cuenta factores como experiencia, independencia, diversidad y funcionamiento de los comités.

Otro ajuste se refiere al séptimo renglón de la junta, reservado para un representante de los trabajadores.

La propuesta establece que, si ya existe un trabajador elegido mediante votación interna para el periodo vigente, no será necesario repetir el proceso cuando se convoque una nueva elección integral. El Gobierno podría incluir directamente al mismo representante en su plancha, siempre que mantenga los requisitos y acepte la postulación.

Además, si el proceso de elección de los trabajadores queda desierto o ningún candidato cumple las condiciones, el Gobierno podrá proponer directamente a otro candidato que reúna los requisitos.

La modificación busca despejar el camino jurídico para sustituir a seis de los nueve integrantes de la junta directiva de Ecopetrol y facilitar una recomposición significativa de su máximo órgano de administración.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.