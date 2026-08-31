El costo de la energía eléctrica registró sus mayores niveles en el sur de Colombia durante el primer semestre de 2026, en medio de los efectos del fenómeno de El Niño, que ha reducido la disponibilidad de agua y aumentado la presión sobre el sistema energético nacional.

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Con corte a junio, Huila, Tolima y Caquetá presentaron los costos unitarios de energía más altos del país. ElectroHuila registró el mayor valor, con $1.045,95 por kilovatio hora, seguido de Celsia Tolima, con $1.042,82, y ElectroCaquetá, con $1.005,75.

Estos valores reflejan el costo unitario de la energía, un indicador que reúne los principales componentes de la cadena eléctrica y sirve como referencia para medir las diferencias entre regiones.

El incremento está relacionado, entre otros factores, con la mayor exposición de algunas empresas al mercado de energía en bolsa.

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En el caso de ElectroHuila, esta exposición supera 22%, alrededor de nueve puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Esto hace que los precios que pagan los comercializadores sean más sensibles a las condiciones del mercado y al comportamiento climático.

La situación se produce mientras el sistema eléctrico enfrenta mayores desafíos por el aumento de la demanda, la menor oferta y los altos precios de la energía en bolsa. Más de 70% de la generación eléctrica de Colombia depende de fuentes hídricas, por lo que la reducción de los niveles de agua puede presionar aún más los costos.

En contraste, Atlántico, Valle del Cauca y Meta registraron los costos unitarios más bajos, con $840,15, $868,56 y $869,47 por kilovatio hora, respectivamente.

Expertos explican que las diferencias regionales también obedecen a los contratos de los comercializadores, los cargos regulados y las pérdidas reconocidas en las tarifas. Además, la generación y distribución son los componentes que más pesan en el costo unitario, pues juntos representan más de 65% del total.

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