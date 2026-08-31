El Gobierno Nacional aseguró $ 639.643 millones para garantizar el séptimo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, dirigido a cerca de 3 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Prosperidad Social confirmó que las transferencias se realizarán entre el jueves 3 y el domingo 13 de septiembre de 2026.

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La entidad explicó que los recursos fueron garantizados pese a que la actual administración recibió el programa con una desfinanciación estimada en $ 3,5 billones.

Para cubrir el nuevo ciclo, el Gobierno aseguró que optimizó recursos del Presupuesto General de la Nación y priorizó la continuidad de las ayudas económicas destinadas a los adultos mayores.

Los pagos estarán disponibles en todo el territorio nacional a través de SuperGiros y SuRed, operadores encargados de entregar los recursos a los beneficiarios que reciben el subsidio bajo esta modalidad.

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Una de las novedades del séptimo ciclo será el pago mediante cuentas bancarias o depósitos electrónicos para 24.598 beneficiarios que previamente registraron sus productos financieros ante el Gestor de Información Financiera (GIF) de Prosperidad Social. Estas personas no tendrán que desplazarse hasta un punto de pago, ya que el dinero será consignado directamente en la cuenta registrada.

La entidad destacó que la modalidad electrónica puede facilitar el acceso a los recursos, reducir desplazamientos y ofrecer mayor seguridad. Además, los beneficiarios que aún no tengan registrada una cuenta pueden hacerlo mediante el GIF, disponible en la página oficial de Prosperidad Social.

Finalmente, Prosperidad Social pidió a los beneficiarios estar atentos a posibles intentos de fraude. Recordó que los trámites relacionados con Colombia Mayor son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que cualquier consulta o actualización debe realizarse únicamente mediante los canales oficiales de la entidad.

Así, el principal cambio para septiembre es que el Gobierno logró asegurar la financiación del nuevo ciclo, mientras amplía el uso de pagos electrónicos para facilitar la entrega del subsidio.

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