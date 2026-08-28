El nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, planteó la necesidad de abrir una discusión sobre el futuro de los subsidios a los combustibles en Colombia, especialmente al ACPM o diésel.

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El directivo considera que mantener el esquema actual podría seguir aumentando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El FEPC fue creado para reducir el impacto de las variaciones internacionales en los precios de la gasolina y el diésel.

En la práctica, cuando el precio internacional supera el valor que se cobra en Colombia, el fondo debe compensar la diferencia a los productores, entre ellos Ecopetrol. Sin embargo, los problemas fiscales del Gobierno han generado retrasos en estos pagos y un déficit que, según estimaciones de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, podría superar los $6 billones durante 2026.

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Henao reconoció que modificar este mecanismo representa una decisión políticamente compleja, pero sostuvo que debe analizarse un “desmonte progresivo” del subsidio al diésel. Su argumento es que, si se mantiene el esquema actual, el déficit continuará creciendo y podría afectar las finanzas de Ecopetrol.

La propuesta también contempla impulsar alternativas para reducir la dependencia de los combustibles tradicionales. Entre ellas están los incentivos para que los colombianos utilicen vehículos y tecnologías eléctricas o funcionen con gas. De esta manera, se buscaría disminuir gradualmente la necesidad de subsidios estatales para gasolina y ACPM.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también cuestionó el funcionamiento actual del FEPC y señaló que el fondo dejó de cumplir su propósito original de estabilizar precios para convertirse, en la práctica, en un mecanismo de subsidio que genera desequilibrios fiscales.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que pretende regresar al modelo inicial del FEPC, mediante el cual el fondo ahorra recursos y compensa una parte de los costos. Mientras se define el nuevo esquema, en agosto de 2026 el precio promedio de la gasolina en 13 ciudades es de $15.990 por galón, mientras que el ACPM se ubica en $11.399.

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