Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 fue radicado ante el Congreso de la República el 27 de agosto por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. El monto total propuesto asciende a $634,9 billones, una cifra significativamente mayor en comparación con el proyecto presentado por el exministro Germán Ávila durante el gobierno anterior, que era de $575,6 billones, equivalente al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB). El aumento de $59,3 billones, cerca del 10,3 %, refleja, según el Gobierno de Abelardo De La Espriella, una actualización de las obligaciones fiscales y la preparación ante nuevas exigencias, especialmente tras la emergencia causada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda, uno de los mayores cambios en este nuevo proyecto de presupuesto se evidencia en el monto destinado al pago del servicio de la deuda, que alcanza los $155,4 billones, es decir, el 24 % del palo total, posicionándose como la cifra más alta en la historia fiscal del país según el propio Miguel Gómez. Para el rubro de funcionamiento, se proponen $392,5 billones, mientras que la inversión queda en $86,9 billones. Esto representa una modificación importante respecto a la distribución realizada en la administración anterior, donde Ávila destinaba $367,6 billones para funcionamiento, $90 billones para inversión y $118 billones para servicio de la deuda.

El informe también pone de manifiesto los desafíos de sostenibilidad y financiación del presupuesto. El proyecto de Ávila presentaba un faltante de $30,2 billones, pues planteaba ingresos por $545,4 billones frente a egresos de $575,6 billones, situación que generó reparos en las comisiones económicas del Congreso. En contraposición, el gobierno actual asegura haber efectuado un nuevo cálculo de ingresos y gastos que busca cubrir cabalmente las obligaciones y cerrar las brechas identificadas en el planteamiento previo.

En la presentación del PGN 2027, Gómez explicó que la primera fase del Plan Rescate de la Economía tiene como ejes principales el ordenamiento de las finanzas públicas, la garantía de recursos para las obligaciones esenciales y la consolidación de condiciones para el crecimiento económico. El Ministerio de Hacienda advierte, sin embargo, que el tamaño del proyecto y la composición actual de las finanzas suponen retos para evitar que el desequilibrio fiscal se amplíe, lo que obligará a diseñar y aplicar medidas tanto para fortalecer los ingresos como para contener el gasto público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios del Presupuesto General de la Nación para 2027?

El Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, incrementa el monto total a $634,9 billones y prioriza el pago del servicio de la deuda, que alcanza $155,4 billones, la cifra más alta registrada. Además, hay ajustes en los rubros de funcionamiento e inversión en comparación con el proyecto del gobierno anterior, y se incorporan gastos asociados a la emergencia por el sismo de agosto.

¿Qué significa ‘servicio de la deuda’ y por qué es relevante en el presupuesto de 2027?

El término ‘servicio de la deuda’ se refiere a los recursos que el Estado debe destinar al pago de intereses y amortización de sus créditos. En el presupuesto de 2027, este monto representa el 24 % del total, destacándose por su magnitud histórica y su impacto sobre la capacidad del Gobierno para atender otras necesidades, debido al aumento de las obligaciones financieras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.