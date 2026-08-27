Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El sector financiero colombiano ha respondido a la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto con un paquete especial de medidas destinadas a aliviar la carga de quienes resultaron más afectados. Según información divulgada por El Diario y de acuerdo con declaraciones de Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), este apoyo consistirá principalmente en la extensión de periodos de gracia de hasta 12 meses para las personas y empresas localizadas en las zonas de mayor impacto.

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Estas acciones permitirán aplazar el pago de las cuotas de créditos hasta por un año, así como reestructurar plazos y condiciones. Específicamente, las personas damnificadas podrán acceder a tratamientos especiales en el manejo de tasas de interés, protección del historial crediticio y suspensión temporal de los cobros jurídicos y prejurídicos, todo con el objetivo de mitigar la presión económica mientras se recuperan de las pérdidas sufridas. Malagón enfatizó que los bancos asumirán el costo de la tasa de interés durante el periodo de gracia para los beneficiarios. Además, aquellos que hayan perdido su vivienda podrán obtener créditos con una tasa fija del 8 %, en las condiciones anunciadas por el gremio.

De acuerdo con Asobancaria, estas medidas tienen el potencial de cobijar a 2,8 millones de usuarios que habitan en las áreas afectadas por el sismo. Esta iniciativa busca que las familias no se vean obligadas a responder de inmediato por sus deudas en medio de la emergencia, dándoles margen para priorizar la reparación de sus bienes, negocios o fuentes de ingreso. El valor estimado del paquete de alivios asciende a $1,1 billones, cifra significativa que se suma a las donaciones de la banca para apoyar a los damnificados.

No obstante, la aplicación de estos beneficios no será automática; cada entidad financiera deberá evaluar la situación individual de sus clientes para establecer el nivel de afectación y determinar qué alivios corresponden según las condiciones crediticias de cada caso. Por ello, Asobancaria ha recomendado a los afectados contactar directamente a su banco, presencialmente o mediante canales digitales, para gestionar su solicitud y conocer los detalles de los posibles beneficios.

Este conjunto de medidas, articulado desde el sector financiero, complementa otros esfuerzos del Gobierno, empresas y organizaciones sociales que buscan acompañar a las comunidades en su proceso de recuperación tras el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los alivios bancarios por el terremoto en Colombia?

Según lo informado por Asobancaria, los beneficiarios deben demostrar el nivel de afectación ocasionado por el terremoto y su situación de crédito será evaluada de manera individual por cada entidad financiera. Los damnificados deben contactar a su banco a través de oficinas, líneas telefónicas o canales digitales para gestionar el análisis y conocer las ayudas posibles en su caso. No se otorgarán beneficios automáticos, sino que dependerán de la evaluación específica para cada cliente.

¿Qué beneficios incluye el plan de alivios bancarios para los damnificados del sismo del 10 de agosto?

El paquete anunciado contempla aplazamiento de cuotas hasta por un año, redefinición de plazos y condiciones de los créditos, suspensión temporal de cobros jurídicos y prejurídicos, protección del historial crediticio y tasas de interés especiales. Durante el periodo de gracia, los bancos asumirán el costo del interés y los créditos hipotecarios para damnificados podrán tener una tasa fija del 8 %, según las condiciones reportadas por Asobancaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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